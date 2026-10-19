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Turski državljanin povređen je na jednom gradilštu u Kragujevcu. On je, kako je potvrđeno iz Policijske uprave u Kragujevcu, pao sa visine tokom obavljanja radova.

- Nesreća se dogodila jutros na gradilištu kod Centra izvrsnosti, a povređeni radnik je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC Kragujevac na dijagnostiku - rečeno je iz kragujevačke policije.

Policija obavlja uviđaj na mestu nesreće kako bi se utvrdile sve činjenice o 

Pripadnici Policijske uprave u Kragujevcu obavljaju uviđaj na mestu događaja, nakon čega će biti poznate sve činjenice o padu radnika, kao i da li je bilo eventualnih propusta.

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