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Turski državljanin povređen je na jednom gradilštu u Kragujevcu. On je, kako je potvrđeno iz Policijske uprave u Kragujevcu, pao sa visine tokom obavljanja radova.

- Nesreća se dogodila jutros na gradilištu kod Centra izvrsnosti, a povređeni radnik je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC Kragujevac na dijagnostiku - rečeno je iz kragujevačke policije.

Policija obavlja uviđaj na mestu nesreće kako bi se utvrdile sve činjenice o