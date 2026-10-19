Nesreća
RADNIK POVREĐEN NA GRADILIŠTU U KRAGUJEVCU: Državljanin Turske pao sa visine, prevezen u bolnicu
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Turski državljanin povređen je na jednom gradilštu u Kragujevcu. On je, kako je potvrđeno iz Policijske uprave u Kragujevcu, pao sa visine tokom obavljanja radova.
- Nesreća se dogodila jutros na gradilištu kod Centra izvrsnosti, a povređeni radnik je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC Kragujevac na dijagnostiku - rečeno je iz kragujevačke policije.
Policija obavlja uviđaj na mestu nesreće kako bi se utvrdile sve činjenice o
Pripadnici Policijske uprave u Kragujevcu obavljaju uviđaj na mestu događaja, nakon čega će biti poznate sve činjenice o padu radnika, kao i da li je bilo eventualnih propusta.
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