Slušaj vest

Šest automobila izgorelo je u požaru koji je rano jutros buknuo u Ulici omladinskih brigada na Novom Beogradu.

Požar je buknuo na parkingu oko 4.30 sati i prema nezvaničnim informacijama krenuo je od džipa marke "tojota RAV4".

- Vatra je izbila na džipu i brzo se proširila na druga vozila koja su bila parkriana pored. Stanare je probudio plamen, pa su odmah pozvali vatrogasce. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mesta i ugasila požar - kaže izvor i dodaje da povređenih osoba nema, ali da je pričinjena velika materijalna šteta.

- Pojedina vozila su potpuno izgorela, ugljenisana su, dok su druga delimično izgorela - objašnjava sagovornik.

Policija je obavila uviđaj i utvrđuje se kako je došlo do izbijanja požara.

Ne propustiteHronikaBUKTINJA NA AUTO-PUTU! Izgoreo automobil u smeru ka Beogradu! (VIDEO)
Screenshot 2026-09-15 222857.png
HronikaUHAPŠEN OPASNI PIROMAN IZ FUTOGA: Zapalio 10 automobila, pogledajte kako su ga priveli (video)
Hapšenje (1).jpg
HronikaVATRA PROGUTALA "MERCEDES" U CENTRU KURŠUMLIJE! Automobil se zapalio tokom vožnje i potpuno izgoreo, evo šta je bilo sa vozačem
DSC_0431.JPG
HronikaJEZIVA SLIKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI! Automobil se zapalio posle udesa kod Meljaka: Ima povređenih, OD VOZILA OSTALA SAMO LJUŠTURA! (FOTO/VIDEO)
1000038888.jpg