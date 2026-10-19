Buktinja
IZGORELO 6 AUTOMOBILA NA NOVOM BEOGRADU: Vatra krenula od džipa na parkingu, vatrogasci brzo reagovali
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Šest automobila izgorelo je u požaru koji je rano jutros buknuo u Ulici omladinskih brigada na Novom Beogradu.
Požar je buknuo na parkingu oko 4.30 sati i prema nezvaničnim informacijama krenuo je od džipa marke "tojota RAV4".
- Vatra je izbila na džipu i brzo se proširila na druga vozila koja su bila parkriana pored. Stanare je probudio plamen, pa su odmah pozvali vatrogasce. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mesta i ugasila požar - kaže izvor i dodaje da povređenih osoba nema, ali da je pričinjena velika materijalna šteta.
- Pojedina vozila su potpuno izgorela, ugljenisana su, dok su druga delimično izgorela - objašnjava sagovornik.
Policija je obavila uviđaj i utvrđuje se kako je došlo do izbijanja požara.
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