- Vatra je izbila na džipu i brzo se proširila na druga vozila koja su bila parkriana pored. Stanare je probudio plamen, pa su odmah pozvali vatrogasce. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mesta i ugasila požar - kaže izvor i dodaje da povređenih osoba nema, ali da je pričinjena velika materijalna šteta.