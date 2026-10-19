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Darko Šarić, koji je osuđen na šest godina zatvora zbog pokušaja diskreditacije svedoka saradnika u drugom postupku za šverc kokaina, Nebojše Joksovića, odlučio je da ne prisustvuje sednici u Apelacionom sudu u Beogradu, koja je počela danas sa razmatranjem žalbi tužilaštva i odbrane na tu presudu.

U sud, kako saznajemo, nije došao ni Šarićev mlađi brat Duško Šarić, koji je istom presudom osuđen na godinu dana zatvora.

Inače, optuženi nisu u obavezi da prisustvuju ovim sednicama, a u njihovo ime žalbe zastupaju advokati.

Branici zastupaju braću Šarić Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Apelacioni sud je razmatranje žalbi otpočeo danas i zakazao njihovo razmatranje do 30. oktobra. Pošto bude pročitana presuda, odbrane koje su okrivljeni ranije izneli pred sudom, kao i žalbe, ovaj sud će u delu sednice koji nije javan doneti odluku.

- Drugostepeni sud ima mogućnost da kazne preinači, potpuno ili delimično ukine presudu, da je potvrdi ili eventualno odluči da pre donošenja odluke sam izvede neke dokaze - objašnjava sagovornik Kurira.

Istom presudom, čije je razmatranje počelo danas, osim braće Šarić osuđeni su i policajci Danilo Stojanović i Milutin Radovanović na po tri godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, kao i Duško Mirković koji je kažnjen sa dve i po godine za odvanje službene tajne. Šarićev bivši advokat Dejan Lazarević je osuđen na tri i po godine zatvora i zabranu bavljenja advokaturom u trajanju od sedam godina. Marko Vukić i Stefan Andrejić osuđeni su na po četiri godine i tri meseca zatvora, Bojan Stanojković na tri i po godine zatvora, Nikola Spasojević na tri, a na godinu dana Aleksandar Bošković. Sud je na četiri i po godine osudio i Uroša Radovanovića, koji se sada ponovo preziva Mišić, a svih optužbi su oslobođeni Danilo Odović, Milan Vučinić i Arso Šarić.