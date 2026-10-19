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Protiv porodice ubijenog dečaka Andreja Simića(13) iz Niške Banje koga je sa 37 uboda nožem ubio jedan od najboljih drugova iz odeljenja, 5. oktobra 2023. godine, podneta je krivična prijava za odavanje podataka sa suđenja.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

U Višem sudu u Nišu, inače, u toku je suđenje roditeljima maloletnog ubice, zbog optužbi za krivična dela zanemrivanje i zapuštanje maloletnog lica i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Suđenje je zatvoreno za javnost.

Do sada su roditelji ubijenog Andreja, Mića i Sanja Simić, kao i advokat Saša Knežević bili vrlo obazrivi pri davanju izjava za medije, tako da je javnost u velikom broju slučajeva bila uskraćena za informacije iz sudnice. Međutim, krivična prijava protiv roditelja, posle tri godine od najstrašnijeg gubitka, je ipak podneta.

Sanja i Mića Simić Foto: Kurir.rs/M.S.

- Mogu reći ono što smo i ranije tvrdili, upravo su krenule ozbiljne opstrukcije ovog postupka što mi se nimalo ne sviđa. Zato želim da obavestim javnost da smo prošle nedelje Sanja i ja dobili poziv iz policije jer je podneta krivična prijava protiv nas za odavlajne nekih detalja sa suđenja i samog toka suđenja. Suprotna strana time pokušava da svoju roditeljsku krivicu prebaci na nas. Voleo bih da javnost vidi sa kakvim ljudima imamo posla. Ovo je ozbiljna opstrukcija i ubuduće neću imati granice za ono što se događa, a ništa više ne može ni da me iznenadi - rekao je Mića Simić danas ispred suda u Nišu.

Mića Simić Foto: Kurir Televizija

Andrej Simić, perspektivni košarkaš i literata je kobnog dana, na poziv maloletnog ubice, koji mu je bio drug iz škole, otišao kod njega kući. Ubica ga je tada napao na tavanu svoje kuće, u improvizovanoj teretani, i nasmrt ga izbo nožem.

Mesecima ranije, Andrejev otac, Mića Simić je, kako je i sam potvrdio za medijie, išao kod roditelja ubice, pokušavajući da im ukaže da im se sin ponaša čudno, da nosi noževe u školu, da ima ranac pun sečiva i mačeta, ali mu je odgovoreno "da se dete tako igra".