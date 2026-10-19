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Miroslav Kurak (55), bivši pripadnik Državne bezbednosti koji je oslobođen u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, bio je za volanom "mercedesa" G klase, koji je učestvovala u saobraćajnoj nesreći na Karaburmi, a u kojoj je poginuo Dragomir M. (83).

Kako se nezvanično saznaje, dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je da se skinu snimci sa svih kamera u okolini mesta događaja, da se Kurak testira na alkohol i na narkotike, kao i da se to utvrdi analizom iz krvi.

Miroslav Kurak Foto: screenshot X

Takođe, prema nezvaničnim saznanjima, naloženo je i da se uradi vanredni tehnički pregled vozila i da se obavi razgovor sa svim očevicima.

Prve informacije ukazuju da je stradali Dragomir M. (83) najverovatnije započeo ili skretanje u bočnu ulicu ili polukružno okretanje kada je došlo do sudara. Tačan uzrok nesreće biće poznat nakon istrage.

Pet osoba povređeno

Podsetimo, juče oko 12 časova došlo je do saobraćajne nesreće u Višnjičkoj ulici na Karaburmi.

U nesreći su se sudarili automobil marke "reno megan", kojim je upravljao nastradali Dragomir M. (83), i vozilo marke "mercedes", za čijim je volanom bio Kurak.

Od siline udarca, nesreća se pretvorila u lančani sudar u kojem je oštećeno još šest parkiranih automobila pored puta.

Osamdesettrogodišnji vozač preminuo je od posledica teških telesnih povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, uprkos višesatnoj borbi lekara Urgentnog centra za njegov život.

U istoj nesreći povređeno je još pet osoba, kojima je ukazana medicinska pomoć.

Ko je Miroslav Kurak

Miroslav Kurak je bio optužen kao neposredni izvršilac ubistva vlasnika lista "Dnevni telegraf" i nedeljnika "Evropljanin" Slavka Ćuruvije 11.aprila 1999. godine.

Tokom čitavog suđenja, koje je počelo 16 godina kasnije - 2015. godine, Kurak je bio u bekstvu, pa mu se sudilo u odsustvu.

Pred Specijalnim sudom u Beogradu je 2019. godine izrečena presuda kojom su četvorica nekadašnjih pripadnika Državne bezbednosti oglašena krivim, a sud je naveo da je neposredni izvršilac "NN lice".

Kurak je tom presudom osuđen na 20 godina zatvora.