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Državljanin Kine M. I. (37), koji je juče povređen na Novom Beogradu, nalazi se u teškom stanju i lekari mu se bore za život.

Kako smo ranije pisali, do nesreće je došlo juče oko 15 sati u Ulici Trešnjinog cveta, kod YU Biznis centra, a prema poslednjim informacijama, do udesa je došlo kada je na M.I. naleteo automobil marke "opel", dok je prelazio ulicu na pešačkom prelazu.

Za volanom "opela" bio je S. S. (66), ali nije poznato da li mu je određen pritvor.

Povređeni državljanin Kine odmah je prevezen u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život.