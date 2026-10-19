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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici uhapsili su A.P. (34) i D.T. (31) zbog sumnje da su neovlašćeno radi prodaje držali oko 1,2 kilograma opojne droge amfetamin.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policijski službenici su A.P. i D.T. zatekli u stanu jednog lica za kojim se traga, kojom prilikom je pronađena navedena opojna droga, kao i dve vagice za precizno merenje - saopšteno je iz tužilaštva.