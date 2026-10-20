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Luksuzna vila odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera biće korišćena za smeštaj policijskih službenika, izjavio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Podsetimo, nedavno je crnogorsko tužilaštvo zatražilo trajno oduzimanje vile, ali i brojnih drugih nekretnina i automobila koje su u vlasništvu Zvicera i članova njegove porodice, zbog sumnje da su stečene nelegalnim novcem zarađenim švercom kokaina.

- Država će odgovorno upravljati oduzetom imovinom organizovanih kriminalnih grupa - rekao je Šaranović, dok je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović najavaio da će zakonito oduzeta vozila biti stavljena na raspolaganje nadležnima.

Zvicerova vila Foto: Kurir, MUP Crne Gore

Reagujući na opasku poslanika Evropskog saveza Nikole Zirojevića da bi najviši državni funkcioneri mogli da koriste vilu odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera da se provode tokom leta, da se kupaju i uživaju, Šaranović je rekao da toga neće biti.

- Što se tiče vile i zgrade Radoja Zvicera, neće se koristiti za baškarenje javnih funkcionera, za razliku od prethodnog perioda, nego za smeštaj policijskih službenika - saopštio je ministar.

Podsetimo, pre desetak dana crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od podgoričkog Višeg suda da od osuđenog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera trajno oduzme više stambenih zgrada, poslovnih prostora, garaža, voćnjaka, dvorišta, bazene ukupne površine od najmanje 54.567 kvardata u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu.

Takođe, tužilaštvo je zatražilo da se ista mera, trajnog oduzimanja, primeni i na skupocene automobile koji su mu oduzeti.

Odbegli Radoje Zvicer, podstimo, pravosnažno je osuđen zbog šverca kokania na 16 godina zatvora, zbog šverca kokaina.

Podsetimo, vođa kavačkog klana nije prvi optuženi čije se imovina našla pod lupom, zbog krivičnih dela za koja je osuđen.

Najpoznatije luksuzno zdanje koje je pripadalo vođama jednog klana, bila je kuća u Šilerovoj ulici, čiji su vlasnici bili ubijene vođe zemunskog kalna Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum. Ovo luskuzno zdanje srušeno je u martu 2003. tokom policijske akcije "Sablja" u kojoj su posle ubistva premijera uhapešeni brojni pripadnici zemunskog klana. Prema zvaničnim dokumentima, vila sa bazenom, srušena je jer je bila bespravno sagrađena, međutim, do danas je ostala misterija zbog čega ona nije oduzeta.

Kuća Dušana Spasojevića u Šilerovoj Foto: Screenshot, Privatna Arhiva

Na mestu najpoznatije mafijaške vile, danas se nalazi prazno zemljište, koje je trajno oduzeto naslednicima pokojnih vođa zemunskog klana.

Na udaru istražitelja su i kuće Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na Zvezdari, koje su poznate kao "mala Šilerova". Luksuzne vile koje su optužene vođe klana sagradile jedan uz drugog, predmet su suđenja u postupku za pranje novca i njihova sudbila još uvek nije rešena.

Belivukova "mala Šilerova" Foto: Ana Paunković, Ap Darko Vojinović

Podsetimo, reč je o dve luksuzne kuće u Kozarčevoj ulici. U jednoj od njih, koja je u vlasništvu Marka Miljkovića pre nekoliko godina privedena je njegova supruga Tanja Miljković. Prve komšije bili su im Belivuk i njegova supruga Bojana, a bračni par se na sudu branio da kuća nije njihova, već da je luksuzno zdanje sa blindiranim vratima otpornim na metke i najsavremenijim video nadzorom zapravo gradila Belivukova tašta.

Legiji oduzet deo kuće Foto: Maja Majsovski Rašević

Bez dela kuće trajno je 2010. godine ostao i Milorad Ulemek Legija, bivši komandant JSO koji služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića i zločinima "zemunaca".

Milorad Ulemek Legija Foto: Printscreen YouTube

Njemu je oduzet deo od 178 kvadrata jer je sud utvrdio da je trećina kupljena prljavim novcem, zarađenim nakon jedne od otmica ovog klana. Sud je tada odbio zahtev tužilaštva da se oduzme i deo kuće koji je bio u vlasništvu Legijine supruge, pošto je ona uspela da dokaže poreklo novca.