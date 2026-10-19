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Električar iz Leskovca (63) preminuo je danas na putu u UKC Niš nakon strujnog udara u hladnjači u selu Ždeglovo, kod Lebana.

Muškarac je bio dugogodišnji radnik hladnjače i nalazio se pred penzijom.

- Popeo se na viljuškar i radio nešto oko instalacija. Nešto je puklo, ne jako, izbila je varnica. On je pao sa viljuškara i bio u nesvesnom stanju - priča za Jugmediju jedan od očevidaca i dodaje da se u toj hladnjači nikada niko nije do sada povredio.

Strujni udar se dogodio u 10 sati, policija je obaveštena oko 13, a radnik je posle ukazane pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac preminuo na putu do UKC Niš u sanitetskom vozilu u kome su bili medicinski tehničar i lekar.