Slušaj vest

Električar iz Leskovca (63) preminuo je danas na putu u UKC Niš nakon strujnog udara u hladnjači u selu Ždeglovo, kod Lebana.
Muškarac je bio dugogodišnji radnik hladnjače i nalazio se pred penzijom.

- Popeo se na viljuškar i radio nešto oko instalacija. Nešto je puklo, ne jako, izbila je varnica. On je pao sa viljuškara i bio u nesvesnom stanju - priča za Jugmediju jedan od očevidaca i dodaje da se u toj hladnjači nikada niko nije do sada povredio.

Strujni udar se dogodio u 10 sati, policija je obaveštena oko 13, a radnik je posle ukazane pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac preminuo na putu do UKC Niš u sanitetskom vozilu u kome su bili medicinski tehničar i lekar.

Kurir.rs/Jugmedia

Ne propustitePlanetaOVO JE DEČAK KOJI JE POGINUO OD STRUJNOG UDARA! Mahmut skinuo cipele da ih sačuva od kiše, pa stao na mokre kablove! Stradao 6 meseci nakon očeve smrti (FOTO)
Mahmut Išildak Istanbul poplave
PlanetaDEČAK (14) ZGAZIO U BARU, PA PAO KAO POKOŠEN, UBILA GA STRUJA! Uznemirujući snimak iz Istanbula, tinejdžeru nije bilo spasa! (VIDEO)
Dečaka udarila struja u Istanbulu
HronikaOVO JE MLADIĆ KOJI JE NASTRADAO U SAMAČKOM HOTELU U BEOGRADU: Tinejdžera iz Prijepolja ubila struja, nesreći prethodio bizaran splet okolnosti (foto)
Ahmed Čuturić