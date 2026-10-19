Slušaj vest

N. Đ. (32) iz Užica, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći preksinoć kod Užica, biće sahranjen 20. oktobra na groblju u selu Karan kod Užica.

Nastradali N.Đ. Foto: Privatna Arhiva

Nesreća se, podsetimo, dogodila na putu Sevojno - Užice u subotu oko 23 časa, kada je vozilom marke "kia" prešao u suprotnu saobraćajnu traku i sudario se sa automobilom marke BMW, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao mlađi muškarac.

Mesto nesreće u Užicu Foto: Printscreen

U automobilu marke "kia“, užičkih tablica, kojim je upravljao nastradali N. Đ., bili su njegova supruga, dvoje maloletne dece i njegova majka.

U užičkoj bolnici je pokušana reanimacija N. Đ., ali nažalost, lekari nisu uspeli da mu spasu žovpt. Ostali putnici iz automobila su zbrinuti i ukazana im je lekarska pomoć, i van su živote opasnosti.

Foto: Printscreen

Policija i dežurni tužilac obavili su uviđaj na mestu saobraćajne nesreće, a okolnosti i uzrok nesreće biće utvrđeni istragom.