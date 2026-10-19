PORODICA SE VRAĆALA SA ROĐENDANA, PA IMALI STRAŠNU NESREĆU: Ovo je Užičanin koji je poginuo u udesu, njegovi žena, deca i majka povređeni (foto)
N. Đ. (32) iz Užica, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći preksinoć kod Užica, biće sahranjen 20. oktobra na groblju u selu Karan kod Užica.
Nesreća se, podsetimo, dogodila na putu Sevojno - Užice u subotu oko 23 časa, kada je vozilom marke "kia" prešao u suprotnu saobraćajnu traku i sudario se sa automobilom marke BMW, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao mlađi muškarac.
U automobilu marke "kia“, užičkih tablica, kojim je upravljao nastradali N. Đ., bili su njegova supruga, dvoje maloletne dece i njegova majka.
U užičkoj bolnici je pokušana reanimacija N. Đ., ali nažalost, lekari nisu uspeli da mu spasu žovpt. Ostali putnici iz automobila su zbrinuti i ukazana im je lekarska pomoć, i van su živote opasnosti.
Policija i dežurni tužilac obavili su uviđaj na mestu saobraćajne nesreće, a okolnosti i uzrok nesreće biće utvrđeni istragom.
Nezvanično saznajemo da je porodica bila na rođendanu u Sevojnu i da su pri povratku kući doživeli saobaćajnu nesreću.