Slušaj vest

Troje dece povređeno je juče oko 14 sati u beogradskom naselju Vrčin, kada je jedno od njih naletelo dečijim kvadom na drugo dvoje, a prema poslednjim informacijama, jedno dete ima teške povrede, a ostali lake.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je dečak (10) izgubio kontrolu nad dečijim kvadom, kojim je upravljao, a potom naleteo na dvoje dece starosti 12 i 10 godina.

Sve troje dece povređeno je u ovoj nesreći, a jedno od njih zadobilo je tešku povredu u vidu preloma.