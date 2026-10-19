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NOVI DETALJI O NESREĆI SA KVADOM U KOJOJ JE POVREĐENO TROJE DECE: Dečak (10) pokosio dvoje vršnjaka, jedann teže povređen
- U Vrčinu je povređeno troje dece kada je dečak od 10 godina izgubio kontrolu nad dečijim kvadom i naleteo na dvoje vršnjaka.
- Jedno dete ima teške povrede, u vidu preloma, dok su ostala dva deteta lakše povređena.
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Troje dece povređeno je juče oko 14 sati u beogradskom naselju Vrčin, kada je jedno od njih naletelo dečijim kvadom na drugo dvoje, a prema poslednjim informacijama, jedno dete ima teške povrede, a ostali lake.
Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je dečak (10) izgubio kontrolu nad dečijim kvadom, kojim je upravljao, a potom naleteo na dvoje dece starosti 12 i 10 godina.
Sve troje dece povređeno je u ovoj nesreći, a jedno od njih zadobilo je tešku povredu u vidu preloma.
Policija je juče obavila uviđaj na licu mesta radi utvrđivanja svih detalja i okolnosti ove nesreće.
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