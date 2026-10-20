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Sinoć oko ponoći izbio je požar na tri parkirana automobila u Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu, a vatra je, osim vozila, oštetila i lokal u prizemlju obližnje zgrade, kao i deo fasade.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je požar podmetnut, a okolnosti pod kojima je došlo do vatrene stihije trebalo bi da budu utvrđene istragom.

1/6 Vidi galeriju Gorela tri automobila, vatra se proširila na lokal i zgradu Foto: screenshot IG/192_rs

Prema fotografijama sa lica mesta, automobili su pretrpeli velika oštećenja, dok su na lokalu popucala stakla, a tragovi požara vidljivi su i na fasadi zgrade. Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je vatra izbila, niti da li je neko povređen.

- Ukoliko se potvrdi sumnja da je vatra namerno izazvana, istraga bi trebalo da utvrdi na koji način je to učinjeno i ko bi mogao da bude odgovoran. Ipak, dok se ne utvrde sve okolnosti, ne može se sa sigurnošću govoriti o uzroku požara - navodi izvor upoznat sa slučajem.