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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Obrenovačkom putu, u blizini Ostružnice, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici obustavljen. Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je do udesa došlo, niti u kakvom su stanju učesnici nezgode.

Zbog obustave saobraćaja vozačima se savetuje dodatni oprez, kao i da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce dok se ne steknu uslovi za normalizaciju saobraćaja.

- Za sada nije poznato šta je dovelo do nezgode, niti su objavljene potvrđene informacije o stanju učesnika. Više detalja očekuje se nakon uviđaja, kada bi trebalo da budu poznate okolnosti pod kojima je došlo do sudara - navodi izvor upoznat sa slučajem.