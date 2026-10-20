F. J. (26) posle hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati
Hronika
PRETUKAO KOMŠINICU I UBIO JOJ PSA: Uhapšen nasilnik (26) iz Ćuprije, evo za šta se sve tereti
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, uhapsili su F. J. (26) iz Ćuprije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, zlostavljanje i mučenje, kao i ubijanje i zlostavljanje životinja.
- On se sumnjiči da je preksinoć tukao četrdesetdvogodišnju komšinicu i pretio joj ubistvom, kao i da joj je usmrtio psa - saopšteno je iz policije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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