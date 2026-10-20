Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, uhapsili su F. J. (26) iz Ćuprije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, zlostavljanje i mučenje, kao i ubijanje i zlostavljanje životinja.

- On se sumnjiči da je preksinoć tukao četrdesetdvogodišnju komšinicu i pretio joj ubistvom, kao i da joj je usmrtio psa - saopšteno je iz policije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaSEKIROM ISKASAPIO PSA PRED DECOM! Horor u parku na Košutnjaku, monstrum odmah priveden!
455.jpg
HronikaUŽAS U SMEDEREVU: Mladić (21) tokom lova ubio psa ženi koja je čuvala stado ovaca sa sinom
WhatsApp Image 2024-12-27 at 12.44.52 PM.jpeg
HronikaNOVA VAROŠ: Ubio komšijinog psa iz lovačke puške
Policija
HronikaPENZIONER IZ PAKLA: Iz lovačke puške koju je nelegalno posedovao ubio psa svoje komšinice!
profimedia0095171708.jpg