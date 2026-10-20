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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, uhapsili su F. J. (26) iz Ćuprije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, zlostavljanje i mučenje, kao i ubijanje i zlostavljanje životinja.

- On se sumnjiči da je preksinoć tukao četrdesetdvogodišnju komšinicu i pretio joj ubistvom, kao i da joj je usmrtio psa - saopšteno je iz policije.