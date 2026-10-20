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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na Obrenovačkom putu, u Ostružnici, kada su se, kako Kurir saznje, sudarila dva automobila i jedno teretno vozilo.

U ovoj nesreći život je izgubio vozač (48) jednog automobila, dok je vozač (40) drugog vozila teško povređen.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, do nesreće je došlo pod još nerazjašnjenim okolnostima, a za sada se sumnja da je jedan od mogućih uzroka neprilagođena brzina.

- Saobraćajna nesreća dogodila se oko 8.40 na Obrenovačkom putu u Ostružnici. U sudaru su učestvovala dva putnička vozila i jedno teretno. Nažalost, vozač jednog automobila je preminuo, dok je vozač drugog putničkog vozila povređen. Prema prvim informacijama, sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine, ali će tačne okolnosti biti utvrđene istragom - navodi izvor.

Nakon nesreće na ovoj deonici saobraćaj je bio obustavljen. Na lice mesta izašle su nadležne službe, a očekuje se da istraga rasvetli sve okolnosti koje su dovele do udesa.

Za sada nema više informacija o identitetu stradalog vozača, kao ni o stepenu povreda druge osobe koja je učestvovala u nesreći.