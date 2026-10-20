U ranijem iskazu zaštićenog svedoka Kamenka Kuča, jedan od optuženih za planiranje likvidacije jednog od vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana, kao i saradnika kavačkog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, planirao je i bekstvo iz spuškog zatvora.

Iz zatvora je planirano da pobegnu Vukadinović i V.L. i M.M.

- Pojašnjava da mu je Janko rekao da su oni dali 1.000 evra komandiru u zatvoru, ali mu nije rekao kako se zove taj komandir, kako bi im uneo neke konopce i kuke koje će im poslužiti za bekstvo. Prema tom planu, ova dvojica su trebala za vreme šetnje sa nekog malog prostora da pobegnu kroz žicu koju bi presekao B.N., a sve oko organizacije rezanja žice završavao je Z.P., a prema onome što je svedoku saradniku poznato N.B. ustvari radi za Z.P.. Prema ovom planu za bekstvo bila su potrebna dva motora, jedan koji su kupili on i M. Prema samom planu motore su trebali da voze S.R.. i I. M. a motori prema uputstvu Janka Vukadinovića trebali su da budu parkirani pored trafike, odnosno prodavnice koja se nalazi na takozvanoj ničijoj zemlji, pored zatvora. Odatle su trebali da beže preko Grba i da dođu do Mareze gde bi ih čekali on sa drugim osobama - navodi se u dokumentu u koji su novinari imali uvid, a koji sadrži iskaz zaštićenog svedoka. Objašnjava da su grupu za bekstvo na kriptovanim telefonima činili Janko Vukadinovic, čiji niknejm je bio "Laufer", R.V. čiji je nadimak bio "Pauk", I.M. čiji nadimak je bio "Ludi Drač" ili "Crni Drač".