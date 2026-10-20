ŠKALJARCI PLANIRALI DA POBEGNU IZ ZATVORA DA BI UBILI BELIVUKA I MILJKOVIĆA: Za njihove glave spremili 1,3 miliona evra?!
- Pred Višim sudom u Podgorici nastavljeno je suđenje zbog navodnog planiranja ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na tivatskom aerodromu početkom 2021. godine.
- Tokom ročišta prikazana je fotodokumentacija poruka u kojima se pominju novac, pištolj i bekstvo u Bosnu, dok odbrana tvrdi da su dokazi nezakonito pribavljeni.
- Optuženi Janko Vukadinović osporio je zakonitost dokaza, a zaštićeni svedok Kamenko Kuč govorio je i o planu bekstva iz spuškog zatvora.
Pred Višim sudom u Podgorici juče je nastavljeno suđenje u postupku koji se odnosi na navodno planiranje ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na tivatskom aerodromu početkom 2021. godine. Tokom izvođenja dokaza prikazana je fotodokumentacija razmenjenih poruka u kojima se, između ostalog, govori o novcu, isprobavanju pištolja i mogućem bekstvu u Bosnu nakon akcije.
U komunikaciji sa naloga "Laufer" i "Crni87" pominju se i Belivuk i Miljković, a pojedine poruke odnose se na moguće posledice likvidacije i novac koji bi, prema sadržaju komunikacije, bio isplaćen izvršiocu.
"Dokazi nezakoniti"
Optuženi pripadnik škaljarskog klana Janko Vukadinovićosporio je pred sudom fotodokumentaciju koja je izvedena kao dokaz, tvrdeći da su poruke fotografisane na nezakonit način. Prema njegovim navodima, to je učinio prikriveni istražitelj koji je kasnije dobio status zaštićenog svedoka pod kodnim imenom Kamenko Kuč.
U ranijem iskazu zaštićenog svedoka Kamenka Kuča, jedan od optuženih za planiranje likvidacije jednog od vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana, kao i saradnika kavačkog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, planirao je i bekstvo iz spuškog zatvora.
Iz zatvora je planirano da pobegnu Vukadinović i V.L. i M.M.
- Pojašnjava da mu je Janko rekao da su oni dali 1.000 evra komandiru u zatvoru, ali mu nije rekao kako se zove taj komandir, kako bi im uneo neke konopce i kuke koje će im poslužiti za bekstvo. Prema tom planu, ova dvojica su trebala za vreme šetnje sa nekog malog prostora da pobegnu kroz žicu koju bi presekao B.N., a sve oko organizacije rezanja žice završavao je Z.P., a prema onome što je svedoku saradniku poznato N.B. ustvari radi za Z.P.. Prema ovom planu za bekstvo bila su potrebna dva motora, jedan koji su kupili on i M. Prema samom planu motore su trebali da voze S.R.. i I. M. a motori prema uputstvu Janka Vukadinovića trebali su da budu parkirani pored trafike, odnosno prodavnice koja se nalazi na takozvanoj ničijoj zemlji, pored zatvora. Odatle su trebali da beže preko Grba i da dođu do Mareze gde bi ih čekali on sa drugim osobama - navodi se u dokumentu u koji su novinari imali uvid, a koji sadrži iskaz zaštićenog svedoka. Objašnjava da su grupu za bekstvo na kriptovanim telefonima činili Janko Vukadinovic, čiji niknejm je bio "Laufer", R.V. čiji je nadimak bio "Pauk", I.M. čiji nadimak je bio "Ludi Drač" ili "Crni Drač".
Vukadinović je istakao da institut prikrivenog istražitelja u vreme na koje se odnose sporni dokazi, kako tvrdi, nije bio dozvoljen odredbama Zakona o krivičnom postupku. Dodao je da je Kuč fotografije potom dostavljao optuženim policajcima Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću.
- Ovaj dokaz je nezakonit jer je poruke slikao prikriveni istražitelj. Njih dvojica, Lazović i Milović, sa tadašnjim specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem na osnovu ovakvih nezakonitih dokaza pripremali su optužnice - rekao je Vukadinović, prema navodima sa suđenja. Optuženi je otvorio i pitanje zbog čega su poruke uopšte fotografisane, posebno imajući u vidu da je, kako je naveo, reč o komunikaciji koja se briše nakon jednog dana.
"Zbrinućeš celu porodicu od tih para"
Među porukama koje su prikazane bilo je reči i o posledicama koje bi nastale ukoliko bi došlo do likvidacije Belivuka i Miljkovića. Navodi se i da bi za to krivično delo ubica dobio novac kojim bi "zbrinuo porodicu do kraja života".
- Ne možeš da ležiš preko 15 godina. Nisam nikog ostavio, pa neću ni tebe - samo je jedna od poruka.
Ipak, odbrana osporava način na koji su poruke predstavljene sudu, kao i mogućnost da se njihov sadržaj pravilno razume bez celokupne komunikacije.
Jedno od pitanja koje je otvorila odbrana odnosi se na hronologiju navodnog plana kriminalne grupe. Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, prvobitna meta trebalo je da bude Slobodan Kašćelan, ali je nakon odlaganja njegovog suđenja plan navodno promenjen, pa su meta postali Belivuk i Miljković.
- Advokat Vuković ukazao je na to da se u komunikacijama iz decembra 2020. godine, prema njegovim rečima, pojavljuju okolnosti koje otvaraju pitanje kako su učesnici mogli da znaju da će suđenje Kašćelanu, zakazano za januar naredne godine, biti odloženo - piše Dan i dodaje da odbrana smatra da je upravo taj deo hronologije potrebno dodatno razjasniti, dok tužilaštvo svoje navode zasniva na dokazima prikupljenim tokom istrage.
Plan skovan uoči povratka u Beograd
Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, Janko Vukadinović je sa sada pokojnim Jovanom Vukotićem krajem 2019. godine formirao kriminalnu organizaciju čiji je cilj, kako se navodi, bio izvršenje teških krivičnih dela.
Pored Vukadinovića, na optužnici su Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i nekadašnji načelnik Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta Dalibor Medojević.
Kamenko Kuč u ovom predmetu ima status saradnika tužilaštva i zaštićenog svedoka, dok je Haris Turković dobio status svedoka saradnika.
Prema navodima tužilaštva, Kuč i Jovanović trebalo je krajem januara 2021. godine da ubiju Belivuka i Miljkovića dok budu čekali u redu za čekiranje karata na tivatskom aerodromu, odakle je trebalo da se vrate u Beograd nakon posete Radoju Zviceru, vođi kavačkog klana.
Tužilaštvo navodi da su osumnjičeni na automobil "opel zafira" postavili lažne registarske tablice, a da su se narednog dana uputili ka tivatskom aerodromu. Njihov plan je, prema optužnici, osujetila policija, koja ih je presrela.
Prema ranijim izveštajima, Kuč je u iskazu pred tužiocem naveo da je prvobitna namera grupe bila da ubije Kašćelana kada bude došao na suđenje u Viši sud u Podgorici. Nakon odlaganja tog suđenja, plan je navodno promenjen, a meta su postali Belivuk i Miljković, koje tužilaštvo dovodi u vezu sa kavačkim klanom.
U optužnim navodima pominju se i iznosi koji je trebalo da budu isplaćeni za planirane likvidacije. Za ubistvo Kašćelana navodno je bilo predviđeno 500.000 evra, dok su se za planiranje ubistva u Tivtu pominjali iznosi od 700.000 i 1.300.000 evra.
Belivuk i Miljković napustili su Crnu Goru 30. januara 2021. godine, a nakon povratka u Srbiju uhapšeni su zbog sumnje da su počinili više krivičnih dela, među kojima su bila i ubistva i otmice.
(Dan / Kurir.rs)