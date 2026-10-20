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Nemanja Brašnjović (36), optuženi pripadnik takozvanog balkanskog kartela, kom se sudi za šverc više od sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu, priznao je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da je učestvovao u švercu droge.

Brašnjović, koji je sam zatražio da iznese danas odbranu, kratko je potvrdio sve navode optužnice i šokirao prisutne u sudnici.

1/11 Vidi galeriju Balkanski kartel i njihove pošiljke kokaina Foto: Privatna Arhiva

- Ja sam koristio Skaj, pin koji se navodi u optužnici 1618A2, u potpisu Kenzo. Krivično delo koje mi se stavlja na teret je tačno, tačni su navodi optužnice i poruke koje su izvedene, a odnose se na ovaj pin. One su autentične - kratko je danas priznao Brašnjović da je bio pripadnik jednog od najmoćnijih narko kartela na svetu.

Brašnjović je, podsetimo, uhapšen u novembru prošle godine i kod njega je prilikom privođenja prema nezvaničnim informacijama pronađeno oko 440.000 evra.

On je u središtu pažnje bio i na suđenju u septembru, kada je sudija saopštio da je veće dobilo informaciju da je povređen u Centralnom zatvoru.

- Povreda malog prsta na šaci je nastala slučajno, prilikom kupanja - rekao je tada Brašnjović.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Brašnjović je odlučio da sa tužilaštvom sklopi sporazum o priznanju krivice.

Podsetimo, kao jedan od organizatora ove kriminalne grupe označen je i Srđan Jezdimir, koji je u zatvoru u Ekvadoru i koji je prema navodima medija iz te države, odlučio da postane svedok saradnik. Optužnicom je bio obuhvaćen i Zoran Jakšić, poznat po nadimku čovek sa 1.000 licu, koji je pre više od godinu dana preminuo u zatvoru u Peruu.

1/6 Vidi galeriju Srđan Jezdimir Foto: Printscreen, Printskrin

Jedan od ključnih dokaza tužilaštva protiv ove kriminalne grupe su Skaj poruke, čije je razmenjivanje danas okrivljeni Brašnjović priznao.

Prema porukama, pripadnici balkanskog kartela imali su svoje ljude u Kolumbiji koji su direktno od proizvođača kupovali ogromne količine kokaina, potom ih malim brodovima prebacivali na prekookeanske i skrivali ih u legalne proizvode čiji su transport organizovale kompanije na koje su imali uticaj. Kokain je potom brodovima prebacivan u Evropu, gde su ti ogromne pošiljke i zaplenjene.

- Jednog dana, snimaće film o nama - piše u jednoj od poruka koju su razmenili pripadnici, a u kojoj su slavili utovar ogromne količine droge na prekookeanski brod.

Inače, pre Brašnjovića, koji je danas priznao da je učestvovao u švercu kokaina, sporazum o priznanju krivice sklopio je i okrivljeni Dragan Mikić, koji je takođe potvrdio da je koristio Skaj aplikaciju. Mikić je, na osnovu sporazuma sa tužilaštvom koji je sklopi u junu ove godine, osuđen na devet godina zatvora.

Dragan Mikić Foto: Le Figaro Printscreen

Kao pripadnik balkanskog kartela, podsetimo, pred sudom u Crnoj Gori pravosnažno je osuđen vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, a njegove Skaj poruke nalaze se i u optužnici po kojoj se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Posle kratkog priznanja okrivljenog u sudnici Specijalnog suda, suđenje je odloženo jer se danas u sudnici nisu pojavili branioci čak sedmorice okrivljenih. Većina branilaca, kako je saopštio sudija, danas je imala obaveze pred Apelacionim sudom u kom se razmatraju žalbe na presudu Darku Šariću i ostalima koji su osuđeni zbog pokušaja diskreditacije svedoka saradnika.

Mladen Lazarević Foto: Printscreen, španski MUP, Ilustracija