Maksimović je bio pevač narodne, krajiške i tradicionalne muzike, a tokom karijere ostao je prepoznatljiv po tome što je negovao izvorni melos i pesme karakteristične za krajiško podneblje. Publika ga je posebno poznavala po nastupima na festivalima krajiške muzike, gde je godinama bio prisutan kao izvođač, ali i kao autor. Pažnju je privukao i pesmom "Namigni de garavušo", za koju je radio muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin.

Tokom muzičke karijere Gogo je sarađivao sa brojnim izvođačima sa regionalne scene. Među njima su bili Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, ali i sastav Laste Vrbanje. Sa kolegama je snimao duete i pesme koje su bile namenjene publici koja voli krajišku, narodnu i tradicionalnu muziku.

Posebno mesto u njegovom radu imao je Tika Taka bend, sa kojim je često nastupao. Sa njima je snimio i studijsku obradu pesme "Lijepa kao grijeh", koja je privukla veliki broj slušalaca na digitalnim platformama.

Goran je bio aktivan na nastupima sve do poslednjih sati svog života.