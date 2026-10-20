OBRT U ISTRAZI POGIBIJE PEVAČA: Goran Maksimović nastradao vraćajući se s vašara, sad novi dokazi pristigli u tužilaštvo
- Više javno tužilaštvo u Šapcu preuzelo je slučaj nesreće u kojoj je poginuo pevač Goran Maksimović Gogo, nakon pristiglih rezultata analiza. To otvara mogućnost da je delo prekvalifikovano u teže krivično delo.
- Nesreća se dogodila 21. septembra kod Šapca, kada je automobil izleteo sa kolovoza i udario u zemljani propust, a Gogo je preminuo na licu mesta.
Slučaj saobraćajne nesrećeu kojoj je pre tačno mesec dana život izgubio pevač Goran Maksimović Gogo (26), kako Kurir saznaje, preuzelo je Više javno tužilaštvo u Šapcu, i to nakon što su pristigli rezultati analiza koje su obavljene posle tragedije.
Poslednje informacije otvaraju mogućnost da je delo prekvalifikovano u teže krivično delo.
- Kada se predmet iz nadležnosti osnovnog tužilaštva prebaci u nadležnost višeg, to može da ukazuje na to da su prikupljeni novi dokaziili da su utvrđene okolnosti koje zahtevaju drugačiju pravnu kvalifikaciju dela. Ukoliko su rezultati analiza uticali na procenu okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, moguće je da je to jedan od razloga zbog kojih je predmet preuzelo više tužilaštvo - navodi izvor Kurira.
Ipak, iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu rekli su nam da trenutno nisu u mogućnosti da iznose detalje u vezi sa ovim slučajem.
Čekaju se odgovori
Podsetimo, Goran Maksimović Gogo je sa svojim Tika Taka bendom nastupao na Šabačkom vašaru 21. septembra uveče, a naredno jutro, u povratku sa veselja, on je nažalost izgubio život. Goran se u trenutku nesreće nalazio na zadnjem sedištu, dok je automobilom upravljao vozač M.I. koji je zbog teških povreda, odmah prevezen u bolnicu.
Predmet je prvobitno bio u nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, a od vozača su odmah uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci.
- Dolaskom u Ul. Cerska došlo je do izletanja vozila sa kolovoza u desnu stranu u pravcu kretanja vozila u kanal za odvod vode, a vozilo je prednjom stranom udarilo u zemljani propust. Automobil je upućen na vanredni tehnički pregled, dok su od vozača uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Vozilo je takođe kriminalističko-tehnički obrađeno - rekli su odmah nakon nesreće iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu za Kurir.
Prema našim poslednjim informacijama, vozač M. I. se i dalje se nalazio na bolničkom lečenju, a u međuvremenu, kada su pristigli rezultati traženih analiza, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo.
Kobni povratak
Goran Maksimović Gogo poginuo je 21. septembra oko 6.20 ujutru u mestu Slatina kod Šapca dok se vraćao sa Šabačkog vašara, na kojem je prethodne večeri nastupao sa svojim Tika Taka bendom.
Prema ranijim informacijama nadležnih organa, Goran se u trenutku nesreće nalazio na zadnjem sedištu automobila. Preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda, dok su ostali putnici, između ostalog i supruga poginulog pevača, zadobili povrede i prevezeni su u Zdravstveni centar Šabac.
Do nesreće je došlo kada je automobil izleteo sa kolovoza i završio u kanalu za odvod vode, a prednjim delom udario u zemljani propust. Silina udarca izazvala je velika oštećenja na vozilu, čija je karoserija bila gotovo potpuno deformisana.
Na mesto nesreće izašli su vatrogasci-spasioci, koji su uz pomoć specijalnog hidrauličnog alata izvlačili osobe zarobljene u olupini. Prema ranijim informacijama, jednu povređenu osobu prolaznici su uspeli da izvuku pre dolaska spasilačkih ekipa.
Pored vozača, teške telesne povrede zadobili su i putnici M. I. i M. S, koji su zbrinuti u šabačkom zdravstvenom centru. Svi zajedno su se, samo nekoliko sati pre nesreće, veselili na Šabačkom vašaru.
- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogodila ovako strašna tragedija - ispričao je ranije sagovornik Kurira. Nekoliko sati pre tragedije na njegovom Instagram nalogu osvanula je fotografija sa vašara, gde se vidi kako pozira sa prijateljima dok se na stolu mogu videti flaše alkoholnog pića.
Maksimović je bio pevač narodne, krajiške i tradicionalne muzike, a tokom karijere ostao je prepoznatljiv po tome što je negovao izvorni melos i pesme karakteristične za krajiško podneblje. Publika ga je posebno poznavala po nastupima na festivalima krajiške muzike, gde je godinama bio prisutan kao izvođač, ali i kao autor. Pažnju je privukao i pesmom "Namigni de garavušo", za koju je radio muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin.
Tokom muzičke karijere Gogo je sarađivao sa brojnim izvođačima sa regionalne scene. Među njima su bili Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, ali i sastav Laste Vrbanje. Sa kolegama je snimao duete i pesme koje su bile namenjene publici koja voli krajišku, narodnu i tradicionalnu muziku.
Posebno mesto u njegovom radu imao je Tika Taka bend, sa kojim je često nastupao. Sa njima je snimio i studijsku obradu pesme "Lijepa kao grijeh", koja je privukla veliki broj slušalaca na digitalnim platformama.
Goran je bio aktivan na nastupima sve do poslednjih sati svog života.