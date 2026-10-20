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Državljanka Srbije D.P. (45), koja je u Crnoj Gori osuđena na šest meseci zatvora zbog oduzimanja deteta, uhapšena je u Sloveniji po međunarodnoj poternici Interpola Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da je D.P. uhapšena u ponedeljak i da je za njom raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela oduzimanja deteta.

Osuđena na šest meseci zatvora

Ona je pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Baru osuđena na šest meseci zatvora jer je tokom 2022. i 2023. godine onemogućavala kontakte maloletnog deteta sa ocem.

D.P. je time onemogućila izvršenje pravosnažne odluke Osnovnog suda u Baru, kojom je uređen način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljima.

Prema toj odluci, bila je dužna da omogući da dete određeni period tokom godine provodi sa ocem.

Iz policije su naveli da predstoji komunikacija između Interpola Podgorica i Interpola Ljubljana radi izručenja D.P. Crnoj Gori.