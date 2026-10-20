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Teška saobraćajna nesreća dogodila se preksinoć, 18. oktobra, oko 21.15 časova u Donjem Međurovu kod Niša, kada su se sudarili kombi i automobil, saznaje Kurir.

Saša Bogdanović, koji je sa Jasminom Gruić bio u kombiju, zadobio je teške povrede i još se nalazi u bolnici. Prema njegovim rečima, automobilom je upravljao sedamnaestogodišnjak koji, kako tvrdi, nema vozačku dozvolu.

Foto: Privatna arhiva

- Šta sam ja Bogu zgrešio? - pita se Saša Bogdanović, koji se iz bolničke postelje oglasio za Kurir, prepričavajući dramatične trenutke koji su prethodili stravičnom sudaru.

Foto: Privatna arhiva

Kako tvrdi, automobil se kretao velikom brzinom, a on je, primetivši vozilo koje mu se približavalo, pokušao da izbegne najgore i skloni kombi u stranu. Međutim, sudar nije mogao da izbegne.

- Video sam automobil kako ide velikom brzinom meni u susret. Sklonio sam se udesno, a onda sam prokomentarisao sa Jasminom: "Vidi ovu bu*alu, udariće nas!".U tom trenutku automobil je bočno udario u nas punom brzinom. Sve se dogodilo u sekundi - priča i dalje vidno potresen Saša za Kurir.

Slupan automobil posle nesreće Foto: Privatna arhiva

Od siline udarca, kako navodi, vrata kombija više nisu mogla da se otvore, zbog čega je bilo neophodno da na lice mesta dođu vatrogasci kako bi izvukli povređene iz smrskanog vozila.

- Vrata nisu mogla da se otvore od siline udarca. Došli su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Vatrogasci su morali da intervenišu kako bi nas izvukli iz kombija. U jednom trenutku sam bio i bez svesti, dobrog dela se i ne sećam - kaže povređeni muškarac.

Saša i Jasmina Foto: Privatna arhiva

Saša navodi da su u nesreći povređeni on i Jasmina. On se i dalje oporavlja u bolnici, dok mu se, kako kaže, slike stravičnog sudara neprestano vraćaju.

Prema njegovim tvrdnjama, za volanom automobila bio je sedamnaestogodišnjak koji nema vozačku dozvolu. Saša ističe i da, nijedan od njih dvojice nije bio pod dejstvom alkohola.

Foto: Privatna arhiva