"UMALO DA NAS UBIJE MALOLETNIK BEZ VOZAČKE DOZVOLE" Saša iz bolničke postelje opisao dramu na putu kod Niša (foto)
- Teška nesreća dogodila se 18. oktobra u Donjem Međurovu kod Niša, kada su se sudarili kombi i automobil.
- Saša tvrdi da je automobil vozio sedamnaestogodišnjak bez dozvole i da je vozio velikom brzinom.
- U sudaru su povređeni Saša i Jasmina, a vatrogasci su ih izvlačili iz smrskanog kombija.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se preksinoć, 18. oktobra, oko 21.15 časova u Donjem Međurovu kod Niša, kada su se sudarili kombi i automobil, saznaje Kurir.
Saša Bogdanović, koji je sa Jasminom Gruić bio u kombiju, zadobio je teške povrede i još se nalazi u bolnici. Prema njegovim rečima, automobilom je upravljao sedamnaestogodišnjak koji, kako tvrdi, nema vozačku dozvolu.
- Šta sam ja Bogu zgrešio? - pita se Saša Bogdanović, koji se iz bolničke postelje oglasio za Kurir, prepričavajući dramatične trenutke koji su prethodili stravičnom sudaru.
Kako tvrdi, automobil se kretao velikom brzinom, a on je, primetivši vozilo koje mu se približavalo, pokušao da izbegne najgore i skloni kombi u stranu. Međutim, sudar nije mogao da izbegne.
- Video sam automobil kako ide velikom brzinom meni u susret. Sklonio sam se udesno, a onda sam prokomentarisao sa Jasminom: "Vidi ovu bu*alu, udariće nas!".U tom trenutku automobil je bočno udario u nas punom brzinom. Sve se dogodilo u sekundi - priča i dalje vidno potresen Saša za Kurir.
Od siline udarca, kako navodi, vrata kombija više nisu mogla da se otvore, zbog čega je bilo neophodno da na lice mesta dođu vatrogasci kako bi izvukli povređene iz smrskanog vozila.
- Vrata nisu mogla da se otvore od siline udarca. Došli su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Vatrogasci su morali da intervenišu kako bi nas izvukli iz kombija. U jednom trenutku sam bio i bez svesti, dobrog dela se i ne sećam - kaže povređeni muškarac.
Saša navodi da su u nesreći povređeni on i Jasmina. On se i dalje oporavlja u bolnici, dok mu se, kako kaže, slike stravičnog sudara neprestano vraćaju.
Prema njegovim tvrdnjama, za volanom automobila bio je sedamnaestogodišnjak koji nema vozačku dozvolu. Saša ističe i da, nijedan od njih dvojice nije bio pod dejstvom alkohola.
- Taj dečko ima 17 godina i, posle sam saznao da nema vozačku dozvolu. Ni on ni ja nismo bili pijani. Ja sam se sklonio koliko sam mogao, ali nisam uspeo da izbegnem udarac - navodi Saša tvrdeći da ih je maloletni vozač mogao ubiti da on nije na vreme odreagovao i koliko toliko se pomerio u stranu.