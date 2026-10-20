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Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana koji se tereti za tri ubistva i šest pokušaja likvidacija, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem poruka koje je, kako tvrdi tužilaštvu, u decembru 2019. nepoznatoj osobi koju oslovljava sa "kumice", a u kojima komentariše rat klanova, ali i likvidaciju Vladimira Roganovića u Beču 2018, slao Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, označen kao vođa te kriminalne grupe.

Vladimir Roganović Foto: Printscreen

- Ubili su mi brata na današnji dan. Ubijam viski, "jamison". Brat kog sam voleo najviše na svetu. Ubijen u centru Beča. Krv moja, hajdučina. Voleo sam ga kao boga, brat je bio pravi hajduk. Klošari i izdajnici ga namestili. Majku im je..m. Nek mu je večna slava - piše Vušović na godišnjicu ubistva Vladimira Roganovića u Beču 22. decembra 2019. nepoznatoj osobi na Skaju.

Istoj osobi, šalje svoju fotografiju, kako sedi sa podignuta tri prsta u crnoj rolci, dok ispred njega stoje čaša pića i vode, kao i upaljač. Istoj osobi potom šalje u glasovnoj poruci deo pesme Baje Malog Knindže "svi bi hteli nogom tebi za vrat stati, al ti nisi naučio nikom robovati".

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Osobi koju oslovljava sa "kumo", a potom je naziva i devojkom Marka Drakule, optuženog pripadnika kriminalne grupe, koji se tereti da je u oktobru 2019. pokušao da ubije Lazara Vukićevića kom je postavio bombu pod automobil, traži da mu pošalje "sliku kumice", a onda joj govori i o ratu klanova:

- Drakulu najviše volim. To je Obilić ovog rata. U ovom ratu je ubijeno 150 ljudi do sada. Hoće srce da mi pukne što je pao, to je srce junačko, koje se rađa u 1.000 godina.

Marko Drakula Foto: Privatna Arhiva

Iste večeri šalje joj i poruke u kojima je teši da će on "brzo da izađe".

- Evo, pijan sam ne znam za sebe, jedva se kontrolišem.

Inače, Marko Drakula je, podsetimo, sin poznatog muzičara, a u to vreme bio je u pritvoru zbog sumnje da je bio jedan od uhapšen za pokušaj trovanja vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića u vreme dok je bio u pritvoru Centralnog zatvora. Međutim, za te optužbe nije bilo dokaza i optuženi su oslobođeni.

- Samo lagano kumice. Samo glavu gore. Ne brini ti, dok sam ja tu, a tu sam dok sam živ.

U porukama koje joj je potom slao komentarišu izvesnu devojku koju ona, najverovatnije, viđa ispred pritvora kada ide u posete, na šta Vušović komentariše da je ona devojka izvesnog makroa kog obilazi.

- Ko je ona, opasna je. Ko je makro? A ona ide njemu u posetu, makrou. Sramota. Glupa, šta će mučenica, ti makroi su manipulatori opasni. Ma koje su to pare, pa oni makroi iz Zemuna nemaju zajedno za komad. One neke čobanke mučenice rade za njih. Jedini u Srbiji ima lovu onaj Mihajlo makro, mada je i on indijanac. Za svakog mangupa je ispod časti taj posao, ja to ne bih radio milione da mi daju - piše on istoj devojci, a potom dodaje da je žena o kojoj pričaju sigurno prostitutka.

- Ti makroi svoje žene što daju, to su najveći smradovi ljudski i cinkaroši. Mu.a ko vrabac. Mafija kao, a žene rade za njih - piše Vušović. Potom komentarišu da su "Lazar i Arsa" indijanci i "džukele koje su se zakucale Ceci u kuću". Podstimo, 30. septembra 2018. dogodio se incident kada se u kuću poznate pevačice u Ljutice Bogdana zakucao automobil, u kom je prema pisanju medija tada bio Nemanja Arsenović Arsa.

Nemanja Arsenović Arsa Foto: Privatna arhiva

Arsenović je inače, bio naviač Zvezde i nestao je 2023. godine.

- Onaj nema evra u džepu a zakucava se u Cecinu kuću, sramota. I Laza onaj, što je za malo odleteo u vazduh. To su sitne jaj..e, da nema većih problema, već bi bili u Kanadi. Pazi se tih Čuburki, naruči joj pesmu da otpeva za "vračarce", da je snimimo - piše u porukama, kako tvrdi tužilaštvo, Vušović 31. januara 2020.

U porukama koje joj šalje i u kojima je teši da će sve da bude kako treba navodi i "ima nas još dosta, svi smo kao jedna porodica":

- Samo deca, obavezno deca da se rađaju, što više naslednika. Samo da mi budemo jaki i istrajni, borci do kraja i polako - piše joj i bodri je da "bude jaka i da što manje tuguje".

U porukama koje su razmenjivali 1. marta 2020. pominju izvesnu Jovanu Nikolić, a na pitanje sudije da li znaju o kome govore, javio se advokat Luka Nikolić, koji brani Vušovića.