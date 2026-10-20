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Pred Višim sudom u Čačku nastavljeno je suđenje za ubistvo Maria Simovića, nakon što je Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo prethodnu presudu, po kojoj je osumnjičenom Dejanu P. dosuđeno sedam godina zatvora.

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Mario Simović Foto: Drustvene Mreže

Porodica ubijenog biznismena traži maksimalnu kaznu za okrivljenog, dodajući da su ušli u treću godinu suđenja tokom kojih je svaki izlazak na sud traumatičan i bolan.

- Na svakom od tih ročišta se izvode dokazi, prepričavaju detalji istrage, a za nas je sve to potresno, kao da ga iznova sahranjujemo. Očekujemo da sud dodeli kaznu ubici shodno težini zločina koji je unapred planiran i koji je izvršio. Prvostepena kazna je bila šest godina za ubistvo i godinu za nezakonito nošenje oružja, smatramo da je ovo težak zločin i očekujemo i takvu presudu suda, dakle maksimalnu kaznu zatvora - rekla je Ivona Simović, sestra ubijenog biznismena.

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Ivona Simović, sestra ubijenog Maria Simovića Foto: D.Č.

Mario Simović je ubijen u aprilu 2024. godine u Preljini u krugu svog preduzeća. Osumnjičeni je danima bio u bekstvu i nakon toga se predao policiji.

- Mnogo problema je napravilo tužilaštvo u fazi tužilačke istrage, a najpre što tada naredbom nisu odredili balističko veštačenje. U ponovljenom postupku, na naš zahtev, danas smo imali to veštačenje na stolu, iz njega se može zaključiti redosled nastanka povreda, pa i sama pravna kvalifikacija. Mi smo na jasan način objasnili nalaze balističara medicinske struke iz koga proizilazi da je ubistvo izvršeno na podmukao način i da se radi o teškom ubistvu, a ne o ubistvu na mah - izjavio je Borivoje Borović, advokat porodice ubijenog.

Odbrana okrivljenog Dejana P. smatra da tužilac nema osnova niti razloga za izmenu optužnice, te da će kvalifikacija dela ostati nepromenjena.

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Foto: Privatna Arhiva, RINA

- Sud je uradio ono što je trebalo da uradi, obavljena su određena veštačrnja na koje mi kao odbrana nismo imali nilakve primedbe. Sve što su veštaci našli išlo je u korist okrivljenog i potvrđivalo njegovu odbranu. A njegova odbrana je bila da je trpeo strašan pritusak dve godine, da je pio lekove, da je trpela i porodica, da mu je zapaljen tehnički pregled, da mu je zapaljen buldožer...I da je nakon svega Mario Simović doneo pištolj u njegove prostorije, stavio na sto i zvao notara kako bi mu on ptepisao beki plac - kaže Dragan Ranđelović, advokat okrivljenog Dejana P.

Sudskim većem danas je predsedavao sudija Branko Milovanović koji će za dva dana saopštiti prvostepenu presudu.

Na tu odluku pravo žalbe imaju tužilac i odbrana, a o njoj će odlučivati Apelacioni sud u Kragujevcu, koji će dati i konačan sud u vezi sa ovim ubistvom.

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