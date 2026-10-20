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Posle više od godinu i po dana čekanja, porodica Marka Kraljevića (19) iz Leskovca sutra bi ponovo trebalo da se nađe pred početkom suđenja D. D. (53), koji se tereti za izazivanje teške saobraćajne nesreće u kojoj je njihov tinejdžer izgubio život. Prvo ročište, zakazano za početak septembra, nije održano zbog nedolaska branioca okrivljenog, a Markov otac Saša Kraljević za Kurir kaže da se nada da će sutrašnji pretres ipak biti održan, iako nema velika očekivanja.

Foto: Društvene Mreže

- Nadam se da će sutra suđenje biti održano, ali iskreno, nemam neka velika očekivanja. Već od samog početka krenulo je sa odlaganjem i posle svega što smo prošli teško mi je da budem optimista. Prošlo je toliko vremena, a mi još čekamo da postupak konačno počne - kaže Saša Kraljević za Kurir.

Kako navodi, septembarsko ročište trebalo je da označi početak glavnog pretresa protiv D. D. (53), ali do toga nije došlo jer se branilac okrivljenog nije pojavio u sudu.

Prvi put

Iako ročište nije održano, taj dan je za porodicu Kraljević bio posebno težak. Posle dugog čekanja, Markovi najbliži prvi put su se u sudu našli oči u oči sa čovekom koji se tereti za nesreću u kojoj je njihov sin izgubio život, a koji je tog dana došao na zakazano ročište.

Za porodicu koja već dugo čeka odgovore i početak sudskog postupka, ni taj susret nije doneo pomak kojem su se nadali.

Podsetimo, Marko Kraljević (19) poginuo je 9. aprila 2025. godine u saobraćajnoj nesreći u Leskovcu. Prema sumnjama koje su ranije iznete u vezi sa slučajem, D. D. je upravljao automobilom marke "pasat" i navodno nije ustupio prvenstvo prolaza mladiću koji se nalazio na motociklu.

Marko je u nesreći zadobio teške povrede opasne po život, a uprkos naporima lekara, preminuo je u Kliničkom centru u Nišu.

"Samo želim da se konačno nešto pokrene"

Markov otac Saša ranije je za Kurir govorio o dugom čekanju na početak suđenja, neizvesnosti i strahu da bi postupak mogao dodatno da se oduži. Porodica je, kako ističe, očekivala da će nakon tragedije postupak napredovati brže, ali su meseci prolazili bez početka glavnog pretresa.

Kako kaže otac poginulog mladića, dodatno ga zabrinjava odbrana koju je okrivljeni izneo na saslušanju. Prema njegovim rečima, D. D. je u početku priznao krivicu, a potom promenio izjavu i delimično priznao odgovornost.

Foto: printscreen/društvene mreže

- Prvo je priznao krivicu kada mu je dodeljen advokat po službenoj dužnosti. Prva dva dana nije hteo advokata, pa mu je sud dodelio branioca. Međutim, posle toga je promenio izjavu i rekao da je delimično kriv - navodi Saša. Kako tvrdi, okrivljeni sada iznosi tvrdnju da Marka navodno nije video.

- Kaže da je video da je udario neki predmet, ali da nije video da je udario čoveka. Kako možeš da kažeš da nisi znao šta si udario kada se sve vidi na snimku? - pita se Saša. Upravo snimak sa sigurnosnih kamera, koji je, kako tvrdi Markov otac, lično pribavio nakon nesreće, mogao bi da bude jedan od ključnih dokaza u postupku.

Podsetimo, Saša je ranije za Kurir ispričao da je njegov sin u trenutku nesreće imao prvenstvo prolaza.

- On je udario mog sina na svega nekoliko metara od svoje kuće. Marko je imao prvenstvo prolaza, a on je "pasatom" skrenuo u uličicu u kojoj živi. Ni jedan ni drugi nisu išli neprimerenom brzinom, niti su bili pod uticajem alkohola ili narkotika - pričao je ranije Saša Kraljević.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga smatra da je važno da se sve okolnosti nesreće do kraja razjasne.