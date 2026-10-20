Gusti dim i plamen kuljali su kroz prozore porodične kuće u novosadskom naselju Adice. Više vatrogasnih ekipa i komšije ugasili su požar, a na sreću nema povređenih. Pogledajte detalje
Hronika
BUKTINJA U NOVOSADSKOM NASELJU ADICE! Zapalila se kuća, gust dim kuljao kroz prozore, građani odmah priskočili u pomoć vatrogascima! (VIDEO)
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Danas je došlo do požara u jednoj porodičnoj kući u novosadskom naselju Adice.
Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", na terenu je više vatrogasnih ekipa, a građani su priskočili da pomognu u gašenju.
Trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje, ali se dodaje da nema povređenih lica.
Kako se može videti na snimku, gusti požar je kuljao kroz prozore kuće.
- Požar je lokalizovan - dodaje se.
Kurir.rs
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