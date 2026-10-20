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Danas je došlo do požara u jednoj porodičnoj kući u novosadskom naselju Adice. 

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", na terenu je više vatrogasnih ekipa, a građani su priskočili da pomognu u gašenju. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do buktinje, ali se dodaje da nema povređenih lica.

Kako se može videti na snimku, gusti požar je kuljao kroz prozore kuće. 

- Požar je lokalizovan - dodaje se. 

Kurir.rs

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