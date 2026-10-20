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Milorad Vukićević, otac pokojnog Lazara Vukićevića danas je u sudnici Specijalnog suda u Beogradu prepoznao okrivljenog Nedeljka Todorovića, tvrdeći da je on bio njihov komšija i da im je dolazio na kapiju.

Prethodno, u sudnici su prikazane poruke sa Skaj aplikacije, prema kojima je Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara organizovao saradnike da prate Lazara Vukićevića jer dobio informaciju da je "ušao u zemlju i da je u karantinu u svojoj kući", zbog korona virusa.

- Jeste li tu braćo? E djeco moja dobra, da se organizujemo da se drži sutra zipa kod Lazine kuće. Da se dogovorimo na smenu, uzmite kera i kao onaj put. Da potvrdimo da je tamo, pa se sklanjamo onda. Dobio je karantin onaj javili su mi sagranice da je na adresi tamo gde je prijavljen - napisao je navodno Vušović saradnicima preko Skaja.

Otac pokojnog Vukićevića, kog su prema optužnici vračarci pokušali da ubiju u oktobru 2019. kada su mu ispred kapije digli "porše" u vazduh, potvrdio je da je u to vreme njeg sin boravio u kući i šokirao sve prisutne pošto je izjavio da je danas prvi put na optuženičkoj klupi prepoznao jednog od optuženih koji je, kako je naveo, obilazio oko njihove kuće.

- Provodio je dosta vremena u dvorištu, i stalno je bila tu pratnja, sa psom su dolazili. Sada mogu da kažem, video sam malo pre kada je izlazio za govornicu komšiju, izlazio je ovde, fizički je bogalj, šaka mu je oštećena. Neka pokaže ruku, dolazio je s psom, mazio je i našeg psa. Taj Nedeljko nam je komšija, živeo je na 100 metara od nas - rekao je danas u sudnici otac pokojnog Vukićevića.

1/4 Vidi galeriju Lazar Vukićević Foto: Damir Dervišagić

Izlazeći iz boksa za optužene, koji je staklom odvojen od sudnice, okrivljeni Todorović je pokazao šake na kojima se nisu videle rane.

- Sad sam ga prepoznao. Da li živi na 100 metara od moje kuće? - rekao je Milorad Vukićević.

- Stanujem tu, ali prvi put vidim ovog čoveka. Ne želim da odgovaram na njegova pitanja. Tada nisam imao psa, sada ga imam. Smešno je - odgovorio je Todorović, na šta je reagovala sudija Svetlana Aleksić i upozorila ga da vodi računa o tome kako se obraća u sudnici jer "ništa nije smešno".

Za reč se javnila i Mara Halabrin, majka pokojnog Aleksandra Halabrina, kog su prema optužnici ubili pripadnici vračarskog klana. Ona je navela da se seća da su njen sin i pokojni Vukićević u Srbiju ušli 15. marta i da su 21. marta kada su okrivljeni prema optužnici pominjali karantin, zaista zbog kovid mera bili u njemu.

Prema porukama, vračarci su danima obilazili i fotografisali kuću Lazara Vukićevića. Na slikama se vide različite kuće i metalne ograde.

- Ovo je prolaz iza naše kuće, vidi se i kuća u uglu, a to je požarni prolaz iza kog su garaže - prepoznao je šta se vidi na slici Milorad Vukićević.

U sudnici su potom prikazane poruke u kojima okrivljeni navodno komentarišu da su oko Vukićevićeve kuće postavljene nove kamere.

- Kamere još nikome nisu pomogle, hahaha - pištu u porukama.

Milorad Vukićević potvrdio je danas da su postavili nove kamere, jer su saznali da njegovom sinu preti opasnost.

- Nema šta, ako je kod kuće, naš je ovaj put - piše u jednoj od poruka u kojoj potom komentarišu da su obilazili kuću sa "psom Lunom i da je režala na Vukićevićevog psa".

- Izašao je neki matori, debeli po psa. Ima jedno 55, 60 godina.

Vušović: Jeste, buca, ćale mu je to.

Nepoznata osoba: Morao sam da sklonim, naišla murija. Ušli kolima u dvorište

Vušović: Sve mu je..m, cinkaroš video na kameri. Mora se paziti, da se ima neka maska, tipa ker.

NN: Šta tražiš tu celo jutro me pitaju. Samo ako izađe na ulicu mogu da ga vidim.

Vušović: Ne bacaj tu pikavce od cigara

NN: Uradićemo ga je.o sam mu majku milu. Poludeo sam brate, kakvi špijuni. Napecaćemo ga pa da ide s anđelima smrad šijunski.

Vušović: Samo strpljivo, doći će nam on.

Lazar Vukićević, podsetimo, ubijen je nekoliko meseci kasnije, 14. oktobra 2020. Za njegovo ubistvo se sudi pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka MIljkovića, koji su ga prema navodima optužnice, namamili u kuću u Ritopeku i tamo ga ubili.

Prema optužnicama Belivukov i Vušovićev klan sarađivali su i bili su "ispostave" kavačkog klana i Radoja Zvicera, koji je inače obuhvaćen i optužnicom protiv "vračaraca".