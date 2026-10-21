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Nekadašnji srpski fudbaler Žarko Grabovac, koji je osuđen u Belgiji na pet godina zatvora zbog umešanosti u proizvodnju droge i novčanu kaznu od pola miliona evra, jedan je u dugom nizu sportista koji su se tokom prethodnih godina našli sa druge strane zakona.

Kako je Kurir objavio, fudbaler koji je karijeru gradio u Srbiji, ali i inostranstvu, prema odluci suda, kaznu će izvršavati na uslovnoj slobodi.

Žarko Grabovac Foto: Printscreen

Osim Grabovca, sportski stadion i skandiranje publike kriminalom zamenili su i Uroš Milošević (31), bivši srspki fudbaler koji je uhapšen letos nakon što mu je policija u kombiju kojim je upravljao pronašla više od 1,5 tona kokaina i dva komada oružja.

- Sumnja se da je on bio zadužen za kopneni transport narkotika od Portugala do Španije. Vrednost droge koju je prevozio procenjuje se na 70 miliona evra, a prilikom hapšenja kod sebe je imao i dve napunjene puške - podseća izvor. Portugalski mediji navode da je slučaj deo zajedničke istrage portugalske i španske policije, usmerene na mrežu povezanu sa takozvanim balkanskim kartelom.

Jedno od najzvučnijih imena iz sveta sporta koje je izazvalo veliku pažnju domaće, ali i svetske javnosti je Stefan Milojević, nekadašnji fudbaler i MMA borac, sin bivšeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac Vladana Milojevića.

1/18 Vidi galeriju Stefan Milojević Foto: Policia nacional, Privatna arhiva, Policia nacional

Milojević je u avgustu 2024. uhapšen na Palma de Majorki u velikoj policijskoj akciji protiv međunarodne mreže za koju su istražitelji sumnjali da se bavila trgovinom narkoticima. Prema španskim izvorima, označen je kao jedan od navodnih vođa te kriminalne organizacije.

U velikoj akciji u kojoj su mu stavljene lisice, ukupno je, prema izveštajima tamošnjih medija, privedeno 76 osoba.

Istraga je, prema navodima španskih medija, mrežu povezala sa velikim količinama kokaina i hašiša, u kojima se navodilo da je droga stizala na Majorku i Ibicu, a zatim distribuirana dalje. Jedan od polcijskih izveštaja navodi da je organizacija snabdevala više od polovine prodajnih mesta droge na ostrvu.

Predrag Stanković Foto: Printskrin



U crnoj hronici svojevremeno je završilo i ime Predraga Stankovića, nekadašnjeg prvotimca Crvene zvezde, koji je posle fudbalske karijere radio i kao fudbalski agent u Španiji. Stanković je bio uhapšen u okviru istrage velikog krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike. Prema sudskim izveštajima, radilo se o pošiljci od oko 950 kilograma kokaina, koja je iz Buenos Ajresa stigla do Španije.

Stanković je u Španiji osuđen na devet godina zatvora, a kaznu je u međuvremenu izdržao. U istom slučaju osuđeni su i bivši fudbaler Emilio Dijez de Mijer, poznat kao Ćući, kao i menadžeri Zoran Matijević i Pablo Akosta.

Javnosti je pozna i Vladan Šumarević, zvani Šumar, takođe bivši fudbaler koji je uhapšen u Češkoj u okviru međunarodne akcije "Belvedere".

Šumarević je, prema navodima istrage, označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe. Akcija je sprovedena u Srbiji i Češkoj, a protiv više osoba pokrenuta je istraga zbog sumnje na proizvodnju i trgovinu narkoticima.

Jevto Jevtić Foto: Privatna arhiva

Na udaru zakona našao se i Jevto Jevtić, nekadašnji vođa navijača FK Zemun i fudbaler nižih liga, koji je u februaru 2020. pravosnažno osuđen na četiri godine i osam meseci zatvora zbog tgovine drogom i to na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je sklopio s Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal. Međutim, nikada se nije javio na izdržavanje kazne, zbog čega je kasnije za njim raspisana poternica.

Jevtić je, podsetimo, bio uhapšen i 2016. godine u velikoj akciji policije pod nazivom "Ciklon" zbog sumnje da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu. Inače, pre hapšenja zbog šverca kokaina, javnosti je bio poznat zbog incidenata koje je pravio na utakmicama. Godinama se ništa nije znalo o njemu sve do kraja 2025. kada je preživeo filmsku sačekušu u Zemunu.

- Napadači su pratili neko vreme Jevtića, a kada je bio u blindiranom vozilu "audi A8" koji nije u njegovom vlasništvu primetio da iz jednog vozila izlaze trojica napadača i pucaju u njegovom pravcu. Jevtić je dodao gas i udario jednog od napadača. Tom prilikom zakucao se vozilom u drugi automobil ali je preživeo - podseća sagovornik Kurira.

Živko Bakić Foto: Društvene mreže Petar Aleksić