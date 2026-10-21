akcija hapšenja
SAZNAJEMO Akcija VJT u Beogradu i SAJ: U Novom Sadu u toku hapšenje kriminalaca zbog jezivih planova za 25. oktobar
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Kako nezvanično saznajemo, na teritoriji Novog Sada u toku je akcija hapšenja kriminalne grupe na čelu sa narko dilerom koji je planirao da na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra, sa 80 huligana dođe u Beograd kako bi pravili haos na ulicama!
Dobro obavešteni izvor za naš portal otkriva, da je njihov plan bio da u Beogradu “pale automobile, hvataju ćacije, da im otimaju novac, da bacaju molotovljeve koktele sa skutera i na drugi način izazivaju nasilje pa čak i da se sukobe sa policijom. U toku su i pretresi objekata i prostorija koje su koristila ova lica.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs/Foto: Ilustracija
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