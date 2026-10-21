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Suđenje Nikoli R. Petroviću, optuženom za ubistvo Ivana Milačića, koji je u bezbednosnim službama označen kao član škaljarskog klana, u podgoričkom lokalu "Taormina", nastavljeno je juče u Višem sudu u Podgorici saslušanjem svedoka koji su se kobne večeri nalazili u blizini žrtve.

Foto: screenshot Umrli.mne

Pred krivičnim većem svedočile su Iva Čađenović i J. B. Njihovi iskazi odnosili su se na događaje iz noći 19. jula 2025. godine, ali i na komunikaciju sa optuženim nakon ubistva.

- Ivane, pazi! - svedokinja čula upozorenje pre pucnjave. Iva Čađenović ispričala je da je u lokal stigla oko 23 sata sa sestrom Kristinom Milačić, suprugom pokojnog Ivana Milačića. Prema njenim rečima, neposredno pre pucnjave čula je kako Strahinja Raonić upozorava Milačića, nakon čega je nepoznati mladić prišao stolu i zapucao.

- Zapazila sam kada je Strahinja Raonić povikao: 'Ivane, pazi!' Tada je momak prišao i zapucao u Ivana. Bio je obučen u tamnu odeću i sa kačketom na glavi. Čula sam pucnje. Bilo ih je dosta. Ne znam tačan broj - rekla je Čađenović. Ona je tokom svedočenja naglasila da nije videla lice osobe koja je pucala, već da je čula više hitaca.

- Lice mladića koje je pucalo nisam videla. Čula sam više pucnjeva. Ivan je skočio sa stolice. Ni u jednom trenutku nisam videla ovo lice koje je pucalo.

Optuženi je zvao u noći ubistva, ali se nije javila

Svedokinja J. B. izjavila je da ju je Nikola Petrović pozvao telefonom u noći kada je ubijen Ivan Milačić, ali da se na taj poziv nije javila. Kako je navela, sutradan ga je pozvala kako bi proverila da li je sve u redu.

1/5 Vidi galeriju Uviđaj nakon egzekucije Ivana Milačića u Podgorici Foto: Printscreen/RTCG, Teodora Orlandić

- Zvala sam ga sutradan da ga pitam je li sve u redu. Rekao je: 'Jesam, a što ne bi bilo'.“

Prema njenim rečima, Petrović je narednog dana došao ispred njene zgrade sa drugom i pitao je da li može da mu pozajmi novac. Novac mu, kako je rekla, nije dala jer ga nije imala.

Svedokinja je navela da je optuženi radio na gradilištu i u perionici, kao i da je znala da je imao saobraćajnu nezgodu zbog koje je dugovao novac. Potvrdila je i da su putem poruka razgovarali o policiji.

- Pokojnog znam iz viđenja, ali Nikola nikada nije spomenuo Ivana Milačića - izjavila je J. B.

Odgovarajući na pitanja državne tužiteljke Irene Burić, svedokinja je rekla da je od Petrovićeve majke saznala da je policija otišla kod njenog bivšeg partnera i tamo ga tražila. Objasnila je i zbog čega se zabrinula kada ju je Petrović pozvao kasno uveče i slao joj poruke.

- To je zato jer je ranije mesec dana bio na žurci sa bivšom devojkom, napio se i završio u 'betonjerci'. Sutradan sam išla za njega - pojasnila je svedokinja. Po izlasku iz sudnice, J. B. se okrenula prema optuženom i poslala mu poljubac.

Petrović ranije priznao da je pucao

Tokom ranijeg iznošenja odbrane, Petrović je izjavio da je bio u sukobu sa Ivanom Milačićem, tvrdeći da ga je Milačić pretukao i pretio njemu i njegovoj porodici. Prema navodima iz njegove odbrane, nakon tog sukoba kupio je pištolj. Tvrdio je da je kobne večeri želeo samo da uplaši Milačića, ali da je izvadio pištolj i, kako je naveo, iz straha pucao u njega.

Ivan Milačić Foto: Teodora Orlandić

Prema optužnici, Nikola Petrović je 19. jula 2025. godine, oko 23.50, na terasi ugostiteljskog objekta „Taormina“ u Ulici Svetozara Markovića u Podgorici, sa umišljajem ubio Ivana Milačića.

Optužnicom mu se stavlja na teret i da je svojim postupkom ugrozio živote još osam osoba koje su se nalazile za stolom ili u njegovoj blizini: Strahinje Raonića, Katarine Rakočević, Vladimira Jovovića, Kristine Milačić, Ive Čađenović, Maše Ašanin, Monike Kovačević i Nikole Lekića.

Kako se navodi u optužnici, Petrović je prišao stolu za kojim je Milačić sedeo sa drugim osobama, izvadio pištolj i ispalio više metaka u njegovom pravcu. Milačić je zadobio povrede opasne po život, od kojih je preminuo. Nakon pucnjave, optuženi je pobegao, a uhapšen je 22. jula 2025. godine u Sutomoru.