KRVAVI OBRAČUN MEĐU BRAĆOM U KALUĐERICI: Jedan potegao nož na drugog tokom svađe, odmah uhapšen
- Policija u Beogradu uhapsila je D. I. (43) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Kaluđerici nožem povredio mlađeg brata B. I. (37).
- Sukobu je prethodila svađa koja je prerasla u fizički obračun, a povređenom muškarcu su konstatovane lake telesne povrede.
- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D. I. (43) zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, nakon što je tokom svađe u porodičnoj kući u Kaluđerici nožem povredio svog mlađeg brata B. I. (37).
Prema dosadašnjim informacijama, incidentu je prethodila žestoka verbalna rasprava između braće, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob. U jednom trenutku, stariji brat je, kako se sumnja, dohvatio nož i povredio mlađeg u predelu ruke.
Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć, a konstatovane su mu lake telesne povrede.
Policija je nakon prijave izašla na teren i uhapsila osumnjičenog D. I. (43). Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje uz krivičnu prijavu.
Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje utvrđuje sve okolnosti incidenta, uključujući i šta je prethodilo sukobu između braće.