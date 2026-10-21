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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D. I. (43) zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, nakon što je tokom svađe u porodičnoj kući u Kaluđerici nožem povredio svog mlađeg brata B. I. (37).

Prema dosadašnjim informacijama, incidentu je prethodila žestoka verbalna rasprava između braće, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob. U jednom trenutku, stariji brat je, kako se sumnja, dohvatio nož i povredio mlađeg u predelu ruke.

Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć, a konstatovane su mu lake telesne povrede.

Policija je nakon prijave izašla na teren i uhapsila osumnjičenog D. I. (43). Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje uz krivičnu prijavu.