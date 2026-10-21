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Miloš Pavlović Foto: Društvene Mreže

- Aleksandar Đ. iz Hrtkovaca tereti se da je Miloša Pavlovića (48) iz Platičeva usmrtio sekirom, a potom njegovo telo odvezao u šumu, polio benzinom i zapalio! Zločin otkriven nakon što je porodica prijavila njegov nestanak - podseća izvor i dodaje da se prema navodima optužnice, mladić tereti da je sredinom aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio Pavlovića, a zatim njegovo telo prevezao u obližnju šumu, polio benzinom i zapalio.

Aleksandar Đ. se od otkrivanja zločina nalazi u pritvoru Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, odakle će biti dovođen na suđenje.

Brat prijavio nestanak

Miloš Pavlović ubijen je 19. aprila, a njegov nestanak prijavio je brat po majci, nakon što se nije vratio kući sa posla. Kako priča jedan meštanin Hrtkovaca, porodici je postalo sumnjivo kada se Miloš dva dana nije pojavljivao kod kuće.

- Brat ubijenog Miloša prijavio je policiji nestanak, nakon što mu je brat otišao na posao i dva dana se nije vratio kući. To mu je i postalo sumnjivo, međutim, niko nije očekivao da je čovek ubijen na ovako monstruozan način - kaže meštanin Hrtkovaca za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Hrtkovci Foto: Kurir

Prema ranijim informacijama iz istrage, sumnja se da je kobne noći došlo do svađe i fizičkog sukoba između Pavlovića i osumnjičenog, nakon čega je mladić, kako se tereti, posegnuo za sekirom.

Prema nezvaničnim saznanjima, Pavlović je povremeno boravio u kući osumnjičenog, gde je, navodno, i došlo do sukoba koji je prethodio ubistvu.

- Sumnja se da je ubijeni muškarac bio u emotivnoj vezi sa majkom osumnjičenog mladića, te da je zato boravio u kući osumnjičenog, gde se zločin i dogodio - navodi izvor za Kurir. Kako se sumnja, nakon ubistva, telo je naredne noći prevezeno u atar Hrtkovaca, gde je poliveno benzinom i zapaljeno, u pokušaju da se prikriju tragovi zločina.