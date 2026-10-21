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Dvojica muškaraca, N. M. (44) i N. J. (41), brutalno su pretučena u napuštenom objektu u Ulici Savski trg. Napadači su ih, kako se sumnja, drvenim motkama udarali uglavnom po glavi.

Prava drama odigrala se u utorak u napuštenom objektu u Ulici Savski trg, u centru Beograda, gde su dvojica muškaraca zadobila teške povrede tokom brutalnog napada. Zbog sumnje da su učestvovali u krvavom obračunu, policija je uhapsila trojicu muškaraca.

Prema prvim informacijama, N. M. (44) i N. J. (41) našli su se na meti napadača koji su, kako se sumnja, na njih nasrnuli drvenim motkama i zadali im više udaraca, uglavnom u predelu glave. Obojica su nakon napada ostala teško povređena.

Povređeni muškarci su kolima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar, gde su odmah podvrgnuti pregledima i dijagnostici.

Prema dostupnim informacijama, kod obojice su konstatovane teške telesne povrede opasne po život, kao i krvarenje u mozgu. Zbog ozbiljnosti povreda, smešteni su na odeljenje intenzivne nege.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila trojicu osumnjičenih koji se dovode u vezu sa napadom.

Slobode su lišeni N. P. (32), B. M. (45) i S. Š. (35), zbog sumnje da su učestvovali u napadu na dvojicu muškaraca.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni se terete za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

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