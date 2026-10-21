MOTKAMA IM SMRSKALI GLAVE, PA IH OSTAVILI DA SE BORE ZA ŽIVOT?! Horor u centru Beograda, uhapšena trojica osumnjičenih
- U napuštenom objektu na Savskom trgu u centru Beograda brutalno su pretučeni N. M. (44) i N. J. (41), navodno drvenim motkama po glavi.
- Obojica su zadobila teške povrede opasne po život i krvarenje u mozgu, pa su smešteni na intenzivnu negu.
- Policija je uhapsila trojicu osumnjičenih, a tužilaštvo im je odredilo zadržavanje do 48 sati zbog pokušaja teškog ubistva.
Dvojica muškaraca, N. M. (44) i N. J. (41), brutalno su pretučena u napuštenom objektu u Ulici Savski trg. Napadači su ih, kako se sumnja, drvenim motkama udarali uglavnom po glavi.
Prava drama odigrala se u utorak u napuštenom objektu u Ulici Savski trg, u centru Beograda, gde su dvojica muškaraca zadobila teške povrede tokom brutalnog napada. Zbog sumnje da su učestvovali u krvavom obračunu, policija je uhapsila trojicu muškaraca.
Prema prvim informacijama, N. M. (44) i N. J. (41) našli su se na meti napadača koji su, kako se sumnja, na njih nasrnuli drvenim motkama i zadali im više udaraca, uglavnom u predelu glave. Obojica su nakon napada ostala teško povređena.
Povređeni muškarci su kolima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar, gde su odmah podvrgnuti pregledima i dijagnostici.
Prema dostupnim informacijama, kod obojice su konstatovane teške telesne povrede opasne po život, kao i krvarenje u mozgu. Zbog ozbiljnosti povreda, smešteni su na odeljenje intenzivne nege.
Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila trojicu osumnjičenih koji se dovode u vezu sa napadom.
Slobode su lišeni N. P. (32), B. M. (45) i S. Š. (35), zbog sumnje da su učestvovali u napadu na dvojicu muškaraca.
Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni se terete za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.