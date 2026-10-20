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Policijska službenica i njen kolega pretučeni su u jednom selu kod Ivanjice i to dok su bili na dužnosti!

Kako je potvrđeno Kuriru, nasilje se dogodilo u noći između 11. i 12. oktobra kada je policijska patrola po prijavi došla u jednu kuću kod Ivanjice.

- U toj kući se održavala nekakva proslava i neko je pozvao policiju zbog buke. Patrola je po toj prijavi za remećenje javnog reda i mira izašla na teren, a u patroli su bili jedan policajac i jedna policajka, inače mlađe životne dobi - kaže izvor i dodaje da su službenike na dužnosti napala dvojica muškaraca koja su bila na proslavi.

Kako dalje nezvanično saznajemo, policijski službenici su napadnuti na samoj kapiji, kada je jedan muškarac najpre udario policajca.

- Osumnjičeni je udario policajca, a od siline udarca on je izgubio svest. Tada je napadnuta i policajka, koju su dvojica napadača udarala i vukla za kosu, a u jednom momentu su je i gazili - kaže izvor i dodaje da je policajka pretrpela ozbiljne povrede zbog kojih je do 19. oktobra bila na bolničkom lečenju.

- Nekoliko dana je provela na intenzivnoj nezi čačanske Opšte bolnice, bila je i pod sedacijom, u veštačkoj komi, kako ne bi trpela bolove. Njeno zdravstveno stanje se u međuvremenu stabilizovalo i otpuštena je na kućno lečenje - dodaje naš sagovornik.

Uhapšeni, pa pušteni

Nakon napada na službena lica tokom obavljanja službene dužnosti uhapšeno je dvoje osumnjičenih, a nakon isteka policijskog zadržavanja oni su saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.

- Na teret im se stavlja da su izvršila krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u saizvršilaštvu. Oni su tokom saslušanja priznali izvršenje krivičnog dela i pušteni su da se u daljem toku postupka brane sa slobode - dodao je izvor.

Naš izvor kaže i da je jedan od osumnjičenih od ranije poznat nadležnim organima i to baš zbog napada na službeno lice.