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Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv biznisnena Aleksandra Papića, koji se sumnjiči za pranja preko 72 miliona dinara.

Ovom odlukom odbijene su žalbe odbrane i potvrđeno je prvostepeno rešenje Višeg suda u Beogradu o potvrđivanju optužnice. Uskoro bi Visi sud u Beogradu trebalo da zakaže početak suđenja.

Aleksandar Papić Foto: Nemanja Nikolić

Papić se, podsetimo, optužnicom tereti da je tokom 2022. i 2023. godine izvršio prenos ukupno 72.049.250,00 dinara, iako je znao da ovaj novac potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da se prikrije i lažno prikaže njegovo nezakonito poreklo.

Sumnja se da je Papić od direktora firme iz Aranđelovca, okrivljenog S.B., koji je više putničkih vozila stekao kriminalnom delatnošu, a što proizilazi iz pravosnažne presude Višeg suda u Beogradu, preuzeo devet luksuznih automobila koje je zatim lično i preko posrednika, prodao trećim licima, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo.

U pitanju su vozila: "bentli kontinental", "mercedes benc A", "porše kajen", "audi Q7", dva vozila BMW X5, "mercedes benc GLE 400 D", "mercedes benc GLE COUPE 300 D" i BMW X 6 X Drive.

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