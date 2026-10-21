KURIR SAZNAJE! UHAPŠENI ZBOG PLANIRANJA HAOSA NA DAN IZBORA IMAJU HRVATSKE PASOŠE Regrutovali kriminalce i nabavljali oružje za napad na policiju i građane FOTO
- Marko Vein i Matej A. imaju hrvatske pasoše, saznaje Kurir.
- Vein je, prema navodima, organizovao grupu za nemire u Beogradu 25. oktobra i nabavljao oružje.
- Matej A. je uhapšen zbog sumnje na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i učešće u neredima.
Marko Vein, narko-diler koji je uhapšen u Novom Sadu zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je planirala izazivanje nemira i haosa u Beogradu 25. oktobra, kao i Matej A. koji je uhapšen u Kraljevu, kako Kurir saznaje, imaju i hrvatska dokumenta!
Kako naš izvor otkriva i Vejn i Matej A. imaju hrvatske pasoše.
Podsetimo, u Novom Sadu je od jutros uhapšeno više pripadnika kriminalne grupa koju je organizovao Vein, u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra. Sumnja se da je on regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!
Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.
Takođe je najavljivao da će sa svojom ekipom pod “punom ratnom opremom” opremljenu motkama, fantomkama, bakljama i noževima sa 15-20 kola, biti u štekovima i po stanovima, i da će na poziv onih koji stoje iza Studentske liste krenuti u akciju, navodeći: "ulećemo, čistimo sve”.
U više razgovora je pričao kako će biti krvoprolića i da će biti mrtvih u sukobima.
Istovremeno je, kako je Kurir objavio, uhapšen je Matej A. iz Vrnjačke banje zbog sumnje da je da pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i planova za učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra, saznaje Kurir.
Policija je prethodno izvršila pretres objekata i vozila osumnjičenog.