Slušaj vest

Marko Vein, narko-diler koji je uhapšen u Novom Sadu zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je planirala izazivanje nemira i haosa u Beogradu 25. oktobra, kao i Matej A. koji je uhapšen u Kraljevu, kako Kurir saznaje, imaju i hrvatska dokumenta!

Kako naš izvor otkriva i Vejn i Matej A. imaju hrvatske pasoše.

Marko Vein Foto: VTJ MUP

Podsetimo, u Novom Sadu je od jutros uhapšeno više pripadnika kriminalne grupa koju je organizovao Vein, u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra. Sumnja se da je on regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.

Takođe je najavljivao da će sa svojom ekipom pod “punom ratnom opremom” opremljenu motkama, fantomkama, bakljama i noževima sa 15-20 kola, biti u štekovima i po stanovima, i da će na poziv onih koji stoje iza Studentske liste krenuti u akciju, navodeći: "ulećemo, čistimo sve”.

Matej A. Foto: VTJ MUP

U više razgovora je pričao kako će biti krvoprolića i da će biti mrtvih u sukobima.

Istovremeno je, kako je Kurir objavio, uhapšen je Matej A. iz Vrnjačke banje zbog sumnje da je da pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i planova za učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra, saznaje Kurir.