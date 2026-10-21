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Matej A. iz Vrnjačke banje, koji se sumnjiči da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i pravio planove za učešće u nemirima u Beogradu na dan izbora, u nedelju 25. oktobra, uhapšen je jutros u svojoj kući.

Kako je otkrio izvor Kurira, uhapšeni ima i pasoš Hrvatske.

Podsetimo, Mateja A. jutros su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, policijski službenici PU za grad Kraljevo, uhapsili i izvršili su pretres objekata i vozila osumnjičenog.

00:10 Hapšenje Vrnjačka banja Izvor: VTJ/MUP

U drugoj akciji, kako je Kurir objavio, uhapšen je u Novom Sadu Marko Vein, narko-diler koji se sumnjiči da je regrutovao ljude iz kriminalnog miljea, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra!

Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.

Takođe je najavljivao da će sa svojom ekipom pod “punom ratnom opremom” opremljenu motkama, fantomkama, bakljama i noževima sa 15-20 kola, biti u štekovima i po stanovima, i da će na poziv onih koji stoje iza Studentske liste krenuti u akciju, navodeći: "ulećemo, čistimo sve”.