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Policijski službenici uhapsili su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Zemunca Srđana Ilića jer je organizovao i obučavao veći broj lica za izazivanje nasilja na dan i nakon izbora koji treba da se održe 25. oktobra.

Od dobro obaveštenog izvora saznajemo da je Ilić poznat bezbednosnim krugovima po ekstremizmu i da je aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole".

00:36 Srđan Ilić uhapšen u Zemunu Izvor: VJT MUP

Ovaj Zemunac, kako otkriva naš izvor, bio je zadužen za obuku takozvanih mobilnih timova koje bi činili bokseri spremni za fizički obračun sa neistomišljenicima i policijom na ulicama glavnog grada, otkriva naš naš izvor.

- Sam Ilić pomenute aktivnosti izjednačava sa "pripremanjem rata" - preneo je naš izvor.