UHAPŠEN I ULTRADESNIČAR ZBOG PRIPREMANJA I ORGANIZOVANJA NASILJA NA DAN IZBORA: Aktivnosti nazivao "pripremama za rat", okupljao boksere za nasilje VIDEO
Policijski službenici uhapsili su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Zemunca Srđana Ilića jer je organizovao i obučavao veći broj lica za izazivanje nasilja na dan i nakon izbora koji treba da se održe 25. oktobra.
Od dobro obaveštenog izvora saznajemo da je Ilić poznat bezbednosnim krugovima po ekstremizmu i da je aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole".
Ovaj Zemunac, kako otkriva naš izvor, bio je zadužen za obuku takozvanih mobilnih timova koje bi činili bokseri spremni za fizički obračun sa neistomišljenicima i policijom na ulicama glavnog grada, otkriva naš naš izvor.
- Sam Ilić pomenute aktivnosti izjednačava sa "pripremanjem rata" - preneo je naš izvor.
Podsetimo, akcije hapšenja zbog priprema nasilja na izborni dan jutros su sprovedene i u Novom Sadu i Vrnjačkoj Banji.