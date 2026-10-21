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Marko Vein, koji je jutros uhapšen kao vođe kriminalne grupe iz Novog Sada, kako Kurir otkriva, svojim saučesnicima je pričao kako će u Beogradu 25. oktobra da “pucaju lobanje” i da će se fizički obračunavati sa političkim protivnicima i sa policijom.

Kako naš izvor otkriva, saradnicima je rekao i da bi "ubio nožem kandidata na listi SNS za poslanika Vukašina Đokovića", kao i da bi ga "ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima".

Vukašin Đoković Foto: screnshot IG/novosadskatelevizija

- U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera. Razgovorajući sa članom grupe, Vein je dogovarao kupovinu optike, navodeći da su “cevi” spremne, a da će u automobilu nositi baklje i noževe - otkriva izvor Kurira jezive namere ovog organizatora kriminalne grupe za dan izbora.

Podsetimo, u Novom Sadu uhapšena je Veinova grupa, koji je u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom.

00:20 HAPŠENJE U NOVOM SADU: Marko Vein regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra ! Izvor: VJT MUP

Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.