OVAKO SAJ HAPSI PRIPADNIKE KRIMINALNE GRUPE MARKA VEINA: Padaju kriminalci koji su hteli da prave nerede u Beogradu na izborni dan (VIDEO)
- SAJ je u Novom Sadu, po nalogu VJT u Beogradu, uhapsio više članova grupe koju predvodi Marko Vein.
- Sumnja se da je grupa spremala nerede u Beogradu na izborni dan, uz nabavku oružja i sredstava za nasilje.
- Prema navodima, Vein je planirao dolazak sa oko 80 ljudi i napade na neistomišljenike i policiju.
U spektakularnoj akciji koju je izvela Specijalna antiteroristička jedinica u Novom Sadu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein.
Na snimku hapšenja vidi se kako specijalci pod punom opremom hapse osumnjičene za planiranje jezivih napada.
Vein je, kako se sumnja, u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!
On je, kako saznajemo, planirao je da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da “pale automobile, hvataju ćacije, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri".
Kako je Kurir ekskluzivno objavio, otkriveno je da je Vein saradnicima rekao i da bi "ubio nožem kandidata na listi SNS za poslanika Vukašina Đokovića", kao i da bi ga "ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima".
- U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera. Razgovorajući sa članom grupe, Vein je dogovarao kupovinu optike, navodeći da su “cevi” spremne, a da će u automobilu nositi baklje i noževe - otkriva izvor Kurira jezive namere ovog organizatora kriminalne grupe za dan izbora.
Kako je Kurir objavio, uhapšeni Vein ima i pasoš Hrvatske.