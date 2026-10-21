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U spektakularnoj akciji koju je izvela Specijalna antiteroristička jedinica u Novom Sadu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein.

Na snimku hapšenja vidi se kako specijalci pod punom opremom hapse osumnjičene za planiranje jezivih napada.

00:43 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP

Vein je, kako se sumnja, u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

On je, kako saznajemo, planirao je da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da “pale automobile, hvataju ćacije, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri".

00:14 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP

Kako je Kurir ekskluzivno objavio, otkriveno je da je Vein saradnicima rekao i da bi "ubio nožem kandidata na listi SNS za poslanika Vukašina Đokovića", kao i da bi ga "ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima".

01:21 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP

- U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera. Razgovorajući sa članom grupe, Vein je dogovarao kupovinu optike, navodeći da su “cevi” spremne, a da će u automobilu nositi baklje i noževe - otkriva izvor Kurira jezive namere ovog organizatora kriminalne grupe za dan izbora.

00:50 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP