Dejan Lulić, državljanin Bosne i Hercegovine iz Bihaća, kako saznajemo, od ranije je poznat policiji
Hapšenje u Novom Sadu
SAZNAJEMO! JEDAN OD UHAPŠENIH ČLANOVA GRUPE MARKA VEINA NAJAVLJIVAO KRVOPROLIĆE ZA 25. OKTOBAR: Državljanin Bosne od ranije poznat policiji! (foto)
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Kako Kurir saznaje, jedan od uhapšenih članova kriminalne grupe iz Novog Sada, koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein, je i Dejan Lulić, državljanin Bosne i Hercegovine, iz Bihaća, saznaje Kurir.
On se, kako otkriva naš izvor, posebno istakao u ovoj grupi koja je spremala nerede za 25. oktobar, najavljujući da je spreman da se bije sa neistomišljenicima i da će biti krvoproliće!
Foto: Kurir
Lulić je, kako saznajemo, od ranije poznat organima gonjenja.
Podsetimo, kao vođu kriminalne grupe koja je planirala nasilje i napad oružjem na neistomišljenike i policiju, jutros je u velikoj akciji SAJ po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen i organizator ove kriminalne grue Marko Vein.
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