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Kako Kurir saznaje, jedan od uhapšenih članova kriminalne grupe iz Novog Sada, koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein, je i Dejan Lulić, državljanin Bosne i Hercegovine, iz Bihaća, saznaje Kurir.

On se, kako otkriva naš izvor, posebno istakao u ovoj grupi koja je spremala nerede za 25. oktobar, najavljujući da je spreman da se bije sa neistomišljenicima i da će biti krvoproliće!

Foto: Kurir

Lulić je, kako saznajemo, od ranije poznat organima gonjenja.