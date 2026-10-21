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Policija je tokom pretresa kuće Srđana Ilića iz Zemuna, koji je danas uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je organizovao i obučavao veći broj osoba za izazivanje nasilja na dan i nakon izbora koji će se održati 25. oktobra, pronašla mape i planove Beograda na kojima su označene ključne tačke za pripremanje haosa u nedelju.

Kako saznajemo, na mapi koja je pronađena u kući ultradesničara poznatog po ekstremizmu, tačno su označene tačke na kojima su nasilnici planirali da izazovu haos, postave blokade i izazovu krvoproliće.  

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Pronađena mapa Foto: VJT MUP, Kurir

- Na mapi Beograda označeno je precizno više lokacija, a s obzirom na to da se sumna da je ovaj Zemunac bio zadužen za obuku takozvanih "mobilnih timova" koje bi činili bokseri spremni za fizički obračun sa neistomišljenicima i policijom na ulicama glavnog grada, jasno je da je reč o lokacijama na kojima su planirali napade, haos i krvoproliće - otkriva izvor Kurira. 

Prema njegovim rečima, otkriveno je da je sam Ilić aktivnosti koje je pripremao za nedelju i naredni dan izjednačavao sa "pripremom rata".

ultradesničar zemun srđan ilić
Dokazi u kući Foto: Kurir

Osim ucrtanih mapa, kod Srđana Ilića je pronađena i propusnica na kojoj je njegovo ime i na kojoj se navodi da je posmatrač na lokanim izborima, kao aktivista udruženja "Beograd ostaje". 

Kako je izvor Kurira otkrio, Ilić je poznat u bezbednosnim krugovima po ekstremizmu, ali i kao aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole".

Podsetimo, akcije hapšenja zbog priprema nasilja na izborni dan jutros su sprovedene i u Novom Sadu i Vrnjačkoj Banji.

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