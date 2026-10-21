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Juče su u Višem sudu u Podgorici preslušane su Skaj poruke između okrivljenih u nastavku suđenja Vladanu Radomanu, koji se nalazi u bekstvu, optuženom za stvaranje kriminalne organizacije i ostalih optuženih za šverc 509 kilograma kokaina u Hamburgu.

Kako je prikazano, pripadnici klana razmenjivali su informacije o uhapšenom pomorcu, tražili advokata, pominjali 6.000 evra pomoći njegovoj porodici i strahovali od poteza crnogorskih istražitelja.

- Specijalni tužilac Zoran Vučinić smatra da su prevedenim Skaj porukama u kojima se govorilo nakon hapšenja pomorca Mladena Radulovića u Nemačkoj nakon zaplene kokaina na brodu, o angažovanju advokata koji će braniti Radulovića, novčanoj pomoći od 6.000 eura njegovoj porodici dok je u pritvoru, potvrđene optužbe tužilaštva o vezi i ulogama optuženih u ovoj kriminalnoj organizaciji - pišu Vijesti.

Nije progovorio

U porukama koje su prikazane u sudnici optuženi su razmenjivali informacije o Raduloviću nakon što je uhapšen u Nemačkoj, posle zaplene 509 kilograma kokaina na brodu "Budva". Razgovarali su o angažovanju advokata koji bi ga branio, ali i o novčanoj pomoći njegovoj porodici dok je bio u pritvoru.

Prema sadržaju prepiske, Radulović nakon hapšenja nije progovorio i nije želeo ništa da potpiše.

"Što će biti u Crnoj Gori, mora se paziti", navodi se u jednoj od poruka.

Optuženi su komentarisali i rad nemačkog advokata, za kog su verovali da je uspešno osporio navode tužilaštva i da bi Radulović zbog nedostatka dokaza mogao da bude pušten na slobodu.

"Čuh, brate, svaka čast za advokata. On mu je pomogao maksimalno", navodi se u porukama.

Razgovor optuženih

U prepisci su se pojavile i sumnje o tome kako su istražitelji došli do pošiljke kokaina i ko je mogao da otkrije informacije o transportu.

"Odrukao ga je neko iz Crne Gore", navodi se u porukama, dok se u razgovoru optuženih Boškovića i Ilića pominju carinik i još jedna osoba na koju su sumnjali.

Nakon što je Radulović pušten na slobodu, optuženi su, prema prikazanim porukama, nastavili da razmenjuju informacije. Interesovalo ih je da li su crnogorski istražni organi kontaktirali nemačke kolege i da li bi zbog slučaja mogli da uslede novi potezi protiv njih.

Upravo ove poruke tužilaštvo smatra važnim delom dokaza o vezama između optuženih i njihovim ulogama u slučaju.

Kokain od 20 miliona evra

Kokain je pronađen i zaplenjen 2. maja 2020. godine na brodu "Budva", u nemačkoj luci Hamburg. Prema navodima crnogorske policije, akcija "Budva" počela je u martu te godine, kada je dogovoren transport pošiljke čija je vrednost procenjena na oko 20 miliona evra.

Nemački pravosudni organi dostavili su početkom 2024. godine spise predmeta Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore, uz molbu da preuzme krivično gonjenje.

Optužnicom su obuhvaćeni Ognjen Ilić, Mladen Radulović, Vuk Mićić-Miranović, Marko Radonjić i Marko Bošković, dok se Vladan Radoman, visokopozicionirani član škaljarske kriminalne grupe, za kog tužilaštvo sumnja da je organizovao grupu, nalazi u bekstvu.

Tužilaštvo tereti deo optuženih za stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Pojedini optuženi terete se i za druga krivična dela, uključujući nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Mićiću-Miranoviću se, između ostalog, stavlja na teret da je u septembru 2020. godine u Baru nepoznatoj osobi nudio kilogram kokaina za 34.000 evra.