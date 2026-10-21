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U požaru koji je u ponedeljak uveče izbio u kući u Petrovčiću kod Surčina povređen je vlasnik Ž.N. (52), koji je sa opekotinama hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar Zemun.

Požar su prijavile komšije 19. oktobra oko 18.25 časova, kada su primetile da gori kuća u Tolinačkoj ulici, nakon čega su na lice mesta odmah upućene nadležne službe, koje su po dolasku zatekle požar u jednoj od prostorija kuće.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je bio u vidno alkoholisanom stanju, ali za sada nije poznato kako je došlo do početka požara.

Cigareta uzrok požara?

Jedna od sumnja je da je muškarac zaspao sa upaljenom cigaretom, a da je u jednom trenutku opušak dospeo na zapaljivi materijal u prostoriji površine oko deset kvadratnih metara, nakon čega je izbio požar koji je mogao da ima daleko teže posledice.

Na mesto događaja ubrzo su stigla tri vatrogasna vozila sa osam vatrogasaca-spasilaca, koji su brzom i efikasnom intervencijom uspeli da lokalizuju požar i spreče njegovo dalje širenje, čime je izbegnuta veća materijalna šteta.

Ipak, vlasnik kuće nije prošao bez ozbiljnih posledica, budući da je tokom požara zadobio opekotine u predelu glave, zbog čega je ekipa Hitne pomoći intervenisala na licu mesta, a potom ga prevezla u Kliničko-bolnički centar Zemun, gde mu je ukazana neophodna medicinska pomoć.

O događaju su obaveštene nadležne službe, dok su policijski službenici Policijske stanice Surčin obavili uviđaj, kako bi bile utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara.

Prema dosadašnjim nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je uzrok požara neugašena cigareta, ali će tačne okolnosti događaja biti poznate nakon završetka svih provera.