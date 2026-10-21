Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i pripadnicima BIA, policijski službenici PU za grad Beograd, PU za Novi Sad i Specijalne antiterorističke jedinice uhapsili su u Novom Sadu pet osoba, zbog sumnje da su na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije planirali vršenje nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike.

- Uhapšeni su M.V. (28), D.J. (28), D.S. (27), D.L. (28) i M.I. (28) - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Podsetimo, kako je Kurir objavio, među uhapšenima su Marko Vein i Dejan Lulić, državljanin Bosne i Hercegovine.

01:21 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP

Uhapšeni se, kako je saopšteno iz tužilaštva, terete da su kao sazivršioci izvršili krivična dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 Krivičnog zakonika i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika.

- Postoje osnovi sumnje da su navedeni osumnjičeni pozivali i podsticali da se silom svrgnu najviši državni organi, pripremali izvršenje krivičnog dela, nabavljali sredstva za njegovo izvršenje, te da su dogovarali, planirali i organizovali i stvarali uslove za neposredno izvršenje krivičnog dela - navodi se u saopštenju.

U svom neposrednom okruženju su, kako se sumnja, regrutovali ljude za fizičke obračune u Beogradu na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine.

00:43 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP

- Namera osumnjičenih na čelu sa M.V. je da sa mobilnim timovima, koji se prave na osnovu “Bezbednosnog protokola za mobilne timove” čiju izradu je organizovala takozvana "Grupa za bezbednost", svi dođu u Beograd radi nasilne promene ustavnog uređenja i svrgavanja najviših državnih organa. Ovaj plan bi se realizovao tako što bi se sa mobilnim timovima, koji funkcionišu van zakonskih okvira, uz upotrebu oruđa i oružja, napadali neistomišljenici i policijski službenici - saopštilo je tužilaštvo.

Sredstva za izvršenje krivičnih dela - fantomke, motke, baklje, noževe i oružje, obezbedila bi ova grupa na čelu sa Veinom.

- M.V. bi prema planu ove grupe, komandovao nad oko 40 ljudi, a priključile bi mu se i druge grupe lica, tako da bi prema njegovoj proceni raspolagao sa oko 80 do 90 lica - navodi se.