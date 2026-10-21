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U Višem sudu u Beogradu danas je za 6. novembar zakazano izricanje presude zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženima za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića.

Postupajući tužilac sudu je prethodno, u završnoj reči pred presudu, predlopredložila da optužene, lekarku Vesnu Sredojević, kao i zaposlene u službi za obezbeđenje, Slađana Kovačevića, Dušana Komazeca, Stefana Pavlovića i Zorana Krstića osudi na kazne zatvora od po godinu i po dana.

Tužiteljka je navela da pravo na život ne prestaje ulaskom u kazneno popravi zavod, navodeći da smatra da je tokom suđenja dokazano da je izostalo staranje o zaštiti prava osuđenika.

Cimeri ga zlostavljali Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Optuženi su, tokom postupka, pokazali odsustvo empatije - navela je tužiteljka između ostalog u završnoj reči.

Podsetimo, penzioner Stanimir Brajković bio je u KPZ Padinska Skela zbog neplaćene novčane kazne za prekršaj. U odvojenom sudskom postupku protiv trojice optuženih cimera, oni su prvostepeno osuđeni za njegovo ubistvo koje se dogodilo u februaru 2024.

Odbrana zaposlenih u zatvoru, danas je od suda tražila da okrivljene oslobodi krivice za smrt penzionera, navodeći da tragedina ne može biti odgovornost zaposlenih na najnižem mestu u lancu odgovornosti, već da je reč o nefunkcionalnom zatvorskom sistemu.

Oni su istakli da je Brajković bio smešten u zatvoreni deo ustanove, sa višestruko osuđivanim licima, kojima su ukinute sve povlastice, i da je u ovom slučaju "reč o prebacivanju institucionalne krivice na najslabije".