TUŽILAC TRAŽI ZATVORSKE KAZNE ZA ZAPOSLENE U PADINSKOJ SKELI: Zbog njihovih propusta nije ukazana pomoć penzioneru kog su ubili cimeri?
- U Višem sudu u Beogradu za 6. novembar zakazano je izricanje presude zaposlenima u KPZ Padinska Skela zbog nesavesnog rada u službi, koji je povezan sa smrću penzionera Stanimira Brajkovića.
- Tužilaštvo traži po godinu i po zatvora za lekarku i četvoricu zaposlenih u obezbeđenju, uz ocenu da tokom postupka nije pokazana briga za zaštitu prava osuđenika.
U Višem sudu u Beogradu danas je za 6. novembar zakazano izricanje presude zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženima za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića.
Postupajući tužilac sudu je prethodno, u završnoj reči pred presudu, predlopredložila da optužene, lekarku Vesnu Sredojević, kao i zaposlene u službi za obezbeđenje, Slađana Kovačevića, Dušana Komazeca, Stefana Pavlovića i Zorana Krstića osudi na kazne zatvora od po godinu i po dana.
Tužiteljka je navela da pravo na život ne prestaje ulaskom u kazneno popravi zavod, navodeći da smatra da je tokom suđenja dokazano da je izostalo staranje o zaštiti prava osuđenika.
- Optuženi su, tokom postupka, pokazali odsustvo empatije - navela je tužiteljka između ostalog u završnoj reči.
Podsetimo, penzioner Stanimir Brajković bio je u KPZ Padinska Skela zbog neplaćene novčane kazne za prekršaj. U odvojenom sudskom postupku protiv trojice optuženih cimera, oni su prvostepeno osuđeni za njegovo ubistvo koje se dogodilo u februaru 2024.
Odbrana zaposlenih u zatvoru, danas je od suda tražila da okrivljene oslobodi krivice za smrt penzionera, navodeći da tragedina ne može biti odgovornost zaposlenih na najnižem mestu u lancu odgovornosti, već da je reč o nefunkcionalnom zatvorskom sistemu.
Oni su istakli da je Brajković bio smešten u zatvoreni deo ustanove, sa višestruko osuđivanim licima, kojima su ukinute sve povlastice, i da je u ovom slučaju "reč o prebacivanju institucionalne krivice na najslabije".
Podsetimo, prema navodima optužnice, zaposlena lekarka i stražari sumnjiče se da su od 1. februara do 4. februara 2024.
nesavesno postupali u vršenju službe, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali i doveli do teških povreda od kojih je pokojni Stanimir Brajković, kog su osuđenici sa kojima je delilo sobu maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali, preminuo.