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U Višem sudu u Beogradu danas je za 6. novembar zakazano izricanje presude zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženima za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića.

Postupajući tužilac sudu je prethodno, u završnoj reči pred presudu, predlopredložila da optužene, lekarku Vesnu Sredojević, kao i zaposlene u službi za obezbeđenje, Slađana Kovačevića, Dušana Komazeca, Stefana Pavlovića i Zorana Krstića osudi na kazne zatvora od po godinu i po dana.

Tužiteljka je navela da pravo na život ne prestaje ulaskom u kazneno popravi zavod, navodeći da smatra da je tokom suđenja dokazano da je izostalo staranje o zaštiti prava osuđenika.

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Cimeri ga zlostavljali Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Optuženi su, tokom postupka, pokazali odsustvo empatije - navela je tužiteljka između ostalog u završnoj reči. 

Podsetimo, penzioner Stanimir Brajković bio je u KPZ Padinska Skela zbog neplaćene novčane kazne za prekršaj. U odvojenom sudskom postupku protiv trojice optuženih cimera, oni su prvostepeno osuđeni za njegovo ubistvo koje se dogodilo u februaru 2024.

Odbrana zaposlenih u zatvoru, danas je od suda tražila da okrivljene oslobodi krivice za smrt penzionera, navodeći da tragedina ne može biti odgovornost zaposlenih na najnižem mestu u lancu odgovornosti, već da je reč o nefunkcionalnom zatvorskom sistemu.

Oni su istakli da je Brajković bio smešten u zatvoreni deo ustanove, sa višestruko osuđivanim licima, kojima su ukinute sve povlastice, i da je u ovom slučaju "reč o prebacivanju institucionalne krivice na najslabije".

Podsetimo, prema navodima optužnice, zaposlena lekarka i stražari sumnjiče se da su od  1. februara do 4. februara 2024. 
nesavesno postupali u vršenju službe, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali i doveli do teških povreda od kojih je pokojni Stanimir Brajković, kog su osuđenici sa kojima je delilo sobu maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali, preminuo.

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