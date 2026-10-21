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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PU za grad Beograd uhapsili su S.I. (29) iz Zemuna zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnom periodu dogovarao, planirao i druge obučavao za realizaciju različitih aktivnosti sa ciljem vršenja nasilja na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tužilaštva.

Podsetimo, kako je Kurir objavio, reč je o Srđanu Iliću iz Zemuna.

On je, kako se sumnja, bio zadužen za obuku većeg broja takozvanih mobilnih timova za fizičke obračune i vršenje nasilnih aktivnosti koje on izjednačava sa "pripremanjem rata".

Pripremio mape Foto: VJT MUP, Kurir

- Na teret mu se stavlja krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Iliću je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, policija je tokom pretresa kuće uhapšenog pronašla mape i planove Beograda, na kojima su označene ključne tačke za pripremanje haosa u prestonici u nedelju.

Osim ucrtanih mapa, kod Srđana Ilića je pronađena i propusnica na kojoj je njegovo ime i na kojoj se navodi da je posmatrač na lokanim izborima, kao aktivista udruženja "Beograd ostaje".