DONEO MU KOFERE, PA GA IZREŠETAO S LEĐA: Počelo suđenje za ubistvo "škaljarca" u Beogradu, jedan okrivljeni ranije priznao zločin
- Pred Višim sudom u Beogradu održano je pripremno ročište za ubistvo Filipa Ivanovića, za koje su tužilaštvo i odbrana predložili dokaze. Za zločin su optuženi Marko P. i Đorđe Z., a jedan od njih je ranije priznao ubistvo.
- Prema istrazi, Ivanović je namamljen preko kofera i kontakta sa otetim Milanom Stokovićem, a potom je ubijen hicima s leđa u Beogradu na vodi.
Pripremno ročište u postupku za ubistvo Filipa Ivanovića (33), za kog se sumnja da je bio pripadnik škaljarskog klana, održano je danas pred Višim sudom u Beogradu.
- Danas je pred Višim sudom u Beogradu održano pripremno ročište za ubistvo Filipa Ivanovića, kada su tužilaštvo i odbrana predložili dokaze koji će biti izvođeni tokom suđenja. Pripremno ročište bilo je zatvoreno za javnost, što je uobičajena procedura - kaže izvor Kurira.
Portaparol Višeg suda u Beogradu, Ivona Čogurić, potvrdila je za Kurir da je ročište održano i da je naredno zakazano za 9. decembar.
Operativne informacije ukazuju da je Marko Stoković, za čije ubistvo su osumnjičeni pripadnici vračarskog klana, bio u kontaktu sa Filipom Ivanovićem i da mu je, s obzirom na to da je Ivanović pobegao iz kućnog pritvora i skrivao se, u štek stanove donosio hranu i garderobu.
- Sumnja se da su to znali i organizatori Ivanovićeve likvidacije i da su zbog toga, kako bi namamili "škaljarca", oteli Stokovića. Veruje se da su s njegovog telefona namamili Ivanovića da izađe ispred zgrade kako bi preuzeo kofere sa garderobom, koje mu je doneo Đorđe Z. Čim je uzeo dva kofera i krenuo u zgradu, Đorđe Z. je "škaljarcu" pucao u leđa i ubio ga - otkrio je tada izvor iz istrage i dodao da je Ivanović, pre nego što je pobegao bio u kućnom pritvoru zbog sumnje da je pomagao optuženima za ubistvo Bojana Mirkovića u Belvilu.
On podseća da je Stoković otet 14. oktobra prošle godine, a da je Ivanovović likividiran dva dana kasnije ispred zgrade u kojoj se skrivao. Od prvog dana, kako dodaje, istražiteljima je bilo jasno da je ubijeni crnogorski državljanin, inače visokopozicionirani "škaljarac" namamljen od strane nekoga kome je verovao.
Podsetimo, zbog ubistva Ivanovića uhapšeni su Marko P. (18) i Đorđe Z. (21).
Više javno tužilaštvo u Beogradu, potom, podiglo je optužnicu protiv dvojice mladića zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Cetinjanina, koje se dogodilo 16. oktobra prošle godine u Beogradu. Đorđe Z. (22) tereti se za teško ubistvo na svirep i podmukao način, kao i za nedozvoljeno nošenje oružja, dok se Marko P. (19) sumnjiči da mu je pomagao u izvršenju krivičnog dela.
Prema ranijim informacijama, jedan od osumnjičenih priznao je ubistvo pred tužilaštvom, ali nije želeo da odgovara na pitanja, dok se drugi branio ćutanjem.
Sačekuša ispred zgrade
Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, sumnja se da je Marko P. iznajmio stan u Višegradskoj ulici, gde je te večeri došao Đorđe Z. U stanu je, kako se sumnja, sačekao da mu budu doneta dva kofera, nakon čega je pozvao taksi i oko 23 sata otišao u Beograd na vodi.
Tamo se sastao sa Filipom Ivanovićem i predao mu kofere. Kada se Ivanović okrenuo da ode, osumnjičeni je, prema sumnjama istražitelja, izvadio pištolj i pucao u njega s leđa, ispalivši više hitaca.
Nakon pucnjave pobegao je trčeći kroz Hercegovačku ulicu, ali su ga policajci, prema ranijim informacijama, uhapsili oko 200 metara od mesta zločina. Kod njega su, kako je ranije objavljeno, pronađena dva pištolja sa izbrisanim serijskim brojevima, od kojih je jedan imao metak u ležištu.
Inače, policija je tragala za ubijenim Ivanovićem, koji je bio u bekstvu i za kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica, pošto je ranije pobegao iz kućnog pritvora u kom je bio zbog optužbi za učešće u ubistvu Bojana Mirkovića u Belvilu.
Sumnja se da je Ivanović planirao da promeni mesto na kom se skrivao i da su mu koferi bili namenjeni za put. Istražitelji su, prema ranijim navodima, proveravali i ko mu je dostavio stvari, kao i da li je osoba koja je znala gde se nalazi mogla da pomogne u organizovanju zločina.
Priznao ubistvo
Prema ranijim navodima izvora Kurira, osumnjičeni za ubistvo, Đorđe Z., priznao je da je ubio Ivanovića,ali nije želeo da odgovara na pitanja tužioca. U kratkoj odbrani, kako je tada preneo izvor Kurira, rekao je da navodno nije više mogao da trpi maltretiranje.
Ipak, istražitelji su, prema navodima izvora Kurira, sumnjali da bi iza likvidacije mogla da stoji osoba koja je imala Ivanovićevo poverenje i koja je znala gde se skriva.
Ubistvo Filipa Ivanovića nepunih mesec dana posle likvidacije njegovog starijeg brata, najverovatnije je obračun klanova i ne isključuje se mogućnost da je naručilac isti.
- Đorđe Z. priznao da je ubio "škaljarca" u Beogradu i kratko u svoju odbranu rekao "da nije više mogao da trpi njegovo maltretiranje", sumnja se da je neko u koga je Ivanović imao poverenja otkrio ubicama njegovu lokaciju - rekao je tada sagovornik Kurira.
Isti izvor ukazivao je i na to da su koferi mogli da budu važan trag u rasvetljavanju zločina.
- Neko ko je znao gde se Ivanović nalazi, prema jednom pravcu istrage, mogao je da organizuje ovakav zločin. A činjenica da je i njegov rođeni brat namamljen i ubijen pre mesec dana, ukazuje na zaključak da je možda reč o istoj osobi - otkrio je naš sagovornik tada.
Filip Ivanović je, podsetimo, uhapšen u Srbiji 25. novembra 2020. godine zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Bojana Mirkovića u beogradskom naselju Belvil. Ivanoviću se sudilo u tom predmetu, a nakon više godina provedenih u pritvoru bio je prebačen u kućni pritvor, odakle je, prema dostupnim informacijama, pobegao nakon što je pokidao nanogicu.
Za njim su tragale srpska i crnogorska policija, a prema ranijim navodima, u Crnoj Gori dovođen je u vezu sa likvidacijama povezanim sa sukobom kotorskih klanova, škaljarskog i kavačkog.
Prema podacima crnogorske bezbednosne službe, Ivanović je navodno bio pripadnik škaljarskog klana.
Brat mu ubijen nekoliko nedelja ranije
Posebnu pažnju istražitelja privukla je činjenica da je Filipov stariji brat Andrija Ivanović (36) ubijen na Cetinju 29. septembra, zajedno sa Stefanom Beladom. Njihova tela pronađena su u automobilu, a crnogorski istražitelji sumnjali su da su namamljeni na lokaciju u mestu Ugnji, pored puta Cetinje-Budva.
Prema ranijim navodima izvora Kurira, postojala je sumnja da je i u tom slučaju neko iz njihovog okruženja mogao da otkrije njihovu lokaciju. Zbog toga je analiza telefona i kontakata koje su imali neposredno pre ubistva bila važan deo istrage.
Meštani Cetinja ranije su za Kurir tvrdili da je Filip prisustvovao sahrani svog brata iako je tada bio u bekstvu.
- Nije bio u kapeli sa porodicom, već u masi. Čak nije bio ni puno maskiran, imao je samo kačket na glavi, ali su ga prisutni prepoznali - tvrdio je tada sagovornik Kurira.
Prema navodima izvora, nije bila isključena mogućnost da su ubistva braće povezana.