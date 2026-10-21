Operativne informacije ukazuju da je Marko Stoković, za čije ubistvo su osumnjičeni pripadnici vračarskog klana, bio u kontaktu sa Filipom Ivanovićem i da mu je, s obzirom na to da je Ivanović pobegao iz kućnog pritvora i skrivao se, u štek stanove donosio hranu i garderobu.

- Sumnja se da su to znali i organizatori Ivanovićeve likvidacije i da su zbog toga, kako bi namamili "škaljarca", oteli Stokovića. Veruje se da su s njegovog telefona namamili Ivanovića da izađe ispred zgrade kako bi preuzeo kofere sa garderobom, koje mu je doneo Đorđe Z. Čim je uzeo dva kofera i krenuo u zgradu, Đorđe Z. je "škaljarcu" pucao u leđa i ubio ga - otkrio je tada izvor iz istrage i dodao da je Ivanović, pre nego što je pobegao bio u kućnom pritvoru zbog sumnje da je pomagao optuženima za ubistvo Bojana Mirkovića u Belvilu.

On podseća da je Stoković otet 14. oktobra prošle godine, a da je Ivanovović likividiran dva dana kasnije ispred zgrade u kojoj se skrivao. Od prvog dana, kako dodaje, istražiteljima je bilo jasno da je ubijeni crnogorski državljanin, inače visokopozicionirani "škaljarac" namamljen od strane nekoga kome je verovao.