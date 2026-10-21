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Svedok T. M., čija je porodica iznajmila apartman u Borči za koji se sumnja da su ga koristili optuženi za ubistvo Milana Šuše,Sanjin Štilić i Branko Savović, ispričala je danas u Višem sudu u Beogradu da zakup nije bio plaćen, kao i da su u stanu nakon njihovog odlaska ostali nered i njihove lične stvari.

Milan Šuša Foto: Printscreen

Ona je pred sudom govorila o tome u kakvom je stanju zatekla apartman, pokušajima da stupi u kontakt sa zakupcima, ali i dolasku policije koja je obavila uviđaj i izuzimala tragove. Odgovarajući na pitanja branilaca, svedokinja je navela da joj je otac dao broj telefona kako bi pozvala ljude koji su iznajmili apartman, jer se nisu pojavljivali, ali da ne može sa sigurnošću da se seti da li je dobila jedan ili dva broja.

- Apartman je bio otključan, a ključevi na stolu. Bilo je neuredno, ja sam očistila i bacila smeće. Ostao im je ranac, koji nisam otvarala i moguće kesa sa patikama. Spustila sam ih u magacin, jer sam mislila da će da dođu po te stvari. Ne sećam se da li je bilo još stvari. Moguće je da su ostale neke sitnice, hemijske, upaljači - kazala je svedok.

Ona je objasnila i šta se dogodilo kada je policija došla u apartman i kada im je rekla da su nakon odlaska zakupaca ostale njihove stvari.

- Kada je došla policija rekla sam im za ranac i oni su ga odneli gore u stan, a ja sam im pokazala gde je bio. Otvorili su ga, ali mislim da nisu tu vadili stvari - navela je ona. Svedok je dodala da su policajci uzimali otiske sa nameštaja i iz kupatila u stanu.

Za naredni pretres pozvani su i drugi svedoci, koji se danas nisu pojavili u sudu, iako su primili pozive. Prema navodima sa suđenja, uz pozive su dobili i upozorenje da će biti kažnjeni ukoliko ne dođu.

Štilić uhapšen u Sarajevu

Podsetimo, Sanjin Štilić, optužen za ubistvo Milana Šuše u Zemunu, uhapšen je u decembru prošle godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, po poternici Srbije. Reč je o jednom od najtraženijih begunaca u tom periodu, za kojim je raspisana Interpolova poternica zbog sumnje na teško ubistvo.

Milan Šuša ubijen je 17. februara 2024. godine, kada mu je maskirani napadač ispalio hice u glavu ispred porodične kuće u Zemunu. Zločin se dogodio usred bela dana, a zabeležile su ga nadzorne kamere. Šuša je, kako smo ranije pisali, na slobodi proveo svega dva meseca i dva dana nakon izlaska iz zatvora. Naime, 15. decembra 2023. godine izašao je sa višegodišnje robije, na koju je bio osuđen zbog pokušaja ubistva.

- Bio je osuđen na 11 godina zatvora, a tokom izdržavanja kazne premeštan je iz zatvora u Sremskoj Mitrovici u Padinsku Skelu, a potom u niški kazamat, gde je ostao do izlaska na slobodu - podseća izvor.

Iako se pretpostavljalo da je znao da bi mogao da bude meta napada, Šuša je, prema ranijim navodima, odbio policijsku zaštitu.

- On je odbio zaštitu, rekao je da ne želi da bilo ko ide non-stop sa njim i da ne smatra da za njega postoji opasnost - dodaje on.

Savović, prema optužnici, dojavio kada je Šuša izašao iz dvorišta

Zbog ubistva Milana Šuše iz Zemuna, Više javno tužilaštvo u Beogradu je 23. avgusta prošle godine podiglo optužnicu protiv prvooptuženog Sanjina Štilića (33) i saučesnika Branka Savovića (34) iz Pančeva zbog sumnje da su ga brutalno likvidirali.

Foto: Privatna Arhiva

Savović je video Šušu kako u 10:03 "audijem 8" izlazi iz dvorišta porodične kuće i odmah javio telefonom preko aplikacije "signal" Sanjinu Štiliću, koji je potrčao ka kući Milana Šuše noseći u ruci pištolj.

- Nakon što je Šuša izašao iz vozila u nameri da zatvori kapiju, ubica mu je prišao i iz neposredne blizine, iznenada, kada se ubijeni okretao kako bi krenuo prema svom vozilu, u njega ispalio sedam projektila u glavu i telo, od kojih ga je šest pogodilo - navodi se u optužnici.