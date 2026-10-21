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Na putu Novi Sad - Zrenjanin danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula dok je petoro povređeno.

Nesreća se dogodila danas posle 17.30 sati, a sudarila su se dva kamiona i jedan automobil.

Pored policije i ekipe Hitne pomoći na teren su izašli i vatrogasci spasioci koji su morali da izvlače putnike iz vozila.