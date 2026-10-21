Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU NOVI SAD - ZRENJANIN: Jedna osoba poginula, petoro povređenih - vatrogasci vadili putnike iz uništenih vozila
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Na putu Novi Sad - Zrenjanin danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula dok je petoro povređeno.
Nesreća se dogodila danas posle 17.30 sati, a sudarila su se dva kamiona i jedan automobil.
Pored policije i ekipe Hitne pomoći na teren su izašli i vatrogasci spasioci koji su morali da izvlače putnike iz vozila.
Nažalost, kod jedne osobe je konstatovana smrt dok su ostali prevezeni u bolnicu.
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