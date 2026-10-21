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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici MUP RS, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenje za suzbijanje imovinskih delikata doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog G.B. (1982), osumnjičenog L.J.T.B. ( 1998) državljana Francuske Republike i osumnjičenog M.M. ( 1990) državljana Republike Severne Makedonije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Prevara iz člana 208. Krivičnog zakonika u vezi člana 33. i 61. Krivičnog zakonika.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su navedeno krivično delo izvršili dana 16.10.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, jer su u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000,00 dinara doveli koga lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i time ga naveli da ovaj na štetu svoje imovine nešto učini, na taj način što je osumnjičeni M.M. putničkim motornim vozilom odvezao osumnjičenog L.J.T.B. do radnje "Gigatron" gde su se sastali sa osumnjičenim G.B. - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Nakon čega je osunjičeni L.J.T.B. ušao u radnju gde je upotrebom kartice nalik platnoj koja softverski remeti komunikaciju sa terminalom radnje i time doveo u zabludu zaposlena lica oštećenog pravnog lica da plaća mobilni telefon marke "Iphone 18 pro Max", potom su se osmnjičeni L.J.T.B. i osumnjičeni M.M. odvezli vozilom do auto centra gde je osumnjičeni L.J.T.B. predao navedeni mobilni telefon osumnjičenom G.B., čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000,00 dinara.

Kurir.rs