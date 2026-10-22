"DOKLE GOD SAM ŽIV, SMATRAĆU GA UBICOM SVOG DETETA" Neutešni otac Marka Kraljevića (19) oči u oči sa okrivljenim za smrt sina
- U Višem sudu u Leskovcu počelo je suđenje D. D. za smrt Marka Kraljevića, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći prošle godine.
- Otac poginulog mladića kaže da je suočavanje u sudnici bilo teško i da će okrivljenog zauvek smatrati odgovornim za sinovu smrt.
U Višem sudu u Leskovcu juče je posle gotovo godinu i po dana čekanja počelo suđenje okrivljenom D. D. (53) za smrti Marka Kraljevića (19), koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći prošle godine.
Saša Kraljević, otac poginulog tinejdžera juče se u sudu našao oči u oči sa okrivljenim i, kako je otkrio za Kurir, ročište je bilo teško, ali i burno, budući da je u jednom momentu došlo i do rasprave.
Neutešan i potresen
Prema navodima optužnice, D. D. se tereti da kobnog 9. aprila 2025. u Leksovcu, upravljajući automobilom "pasat", nije ustupio prvenstvo prolaza Marku Kraljeviću, koji je vozio motocikl, zbog čega je došlo do sudara ta dva vozila. Od zadobijenih povreda Kraljević je preminuo nekoliko dana kasnije u bolnici.
Njegov neutešni otac je posle održanog ročišta za Kurir opisao atmosferu iz sudnice.
- Advokatu okrivljenog me je upozoravao preko sudije da ne objavljujem preko medija i društvenih mreža da je okrivljeni ubica. Na šta sam ja odgovorio: "Dokle god sam ja živ, smatraću da je D. D. ubica mog deteta" - rekao je juče Saša Kraljević i dodao da se sada, posle 18 i po meseci, konačno nešto dešava u slučaju pogibije njegovog naseldnika.
Za oca koji je izgubio sina, kako kaže, ne postoji upozorenje koje može da promeni ono što oseća. Od dana tragedije prošlo je dosta vremena, a njegova rana, kako naglašava, nije zarasla.
Neutešni otac kaže i da ga je juče posebno uznemirilo to što je okrivljeno D. D. izjavio da ga ne poznaje. Inače, okrivljeni se brani sa slobode i kako je ranije za Kurir ispričao ožalošćeni Saša, sreću se u gradu, što njemu posebno teško pada.
- Sud je suočio njega i mene, na šta mi je on rekao da lažem jer me ne poznaje?! Na to sam mu ja rekao da su prilikom našeg susreta bili prisutni i moje ćerka i žena, koje su, takođe, videle njega kako se smeje posle svega, a on je to negirao. Za roditelja koji je sahranio dete, ovo ponašanje je strašno - ispričao je Kraljević za Kurir.
Tvrdi da nije video
Prema njegovim rečima, okrivljeni je juče u svojoj odbrani tvrdio da nije video motocikl, koji mu je dolazio iz suprotnog smera.
- Okrivljeni se držao priče da nije video motor, pa je zato došlo do udesa - navodi otac žrtve.
Podsetimo, okrivljeni je psole sudara sa motorom, koji se inače dogodio nedaleko od njegove kuće, napustio mesto nesreće bez zaustavljanja. Međutim, kako smo ranije pisali, ubrzo se vratio na mesto nesreće sa svojim sinom. Posle hapšenja u pritvoru je proveo 12 dana, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.
Otac nastradalog mladića zaključuje da porodica samo želi pravdu.
- Svaki susret sa čovekom kojeg smatram odgovornim za Markovu smrt za mene je novo proživljavanje tragedije, a ovo suočavanje u sudnici sa njim, dodatno mi je otežalo teret koji nosim od dana kada sam izgubio dete. Jedva se suzdržavam, samo zbog ćerke - zaključio je vidno potresen Saša Kraljević.
Ne postoji doprinos nastradalog
Advokat oštećene porodice, Žarko Stanisavljević, izjavio je juče za Kurir da je okrivljeni delimično priznao krivicu. Kako je naveo, odbrana je predložila i saslušanje novih svedoka, među kojima su i privilegovani svedoci iz porodice okrivljenog.
- Na kraju krajeva, okrivljeni ima pravo da se brani na način koji smatra da je najcelishodniji - rekao je Stanisavljević i istakao da je suština postupka da se utvrdi da li je nastradali Marko Kraljević na bilo koji način doprineo nastanku saobraćajne nesreće.
- Smatramo da je cela suština postupka da utvrdimo da ne postoji doprinos oštećenog, sada pokojnog Marka, toj saobraćajnoj nezgodi, što odbrana pokušava da predstavi - naveo je advokat porodice. On je dodao da se očekuje da se na jednom od narednih ročišta izjasne i veštaci saobraćajne struke, s obzirom na to da u predmetu postoje dva suprotstavljena mišljenja o tome da li je poginuli mladić doprineo nastanku nesreće.
- Sledeći put će doći veštaci saobraćajne struke, oni će se izjašnjavati. Po jednom mišljenju ima doprinosa nastradalog, po ovom drugom nema, tako da se nadamo da ćemo uspeti u postupku da to dokažemo - zaključio je advokat.