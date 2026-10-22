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U Višem sudu u Leskovcu juče je posle gotovo godinu i po dana čekanja počelo suđenje okrivljenom D. D. (53) za smrti Marka Kraljevića (19), koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći prošle godine.

Saša Kraljević, otac poginulog tinejdžera juče se u sudu našao oči u oči sa okrivljenim i, kako je otkrio za Kurir, ročište je bilo teško, ali i burno, budući da je u jednom momentu došlo i do rasprave.

Foto: printscreen/društvene mreže

Neutešan i potresen

Prema navodima optužnice, D. D. se tereti da kobnog 9. aprila 2025. u Leksovcu, upravljajući automobilom "pasat", nije ustupio prvenstvo prolaza Marku Kraljeviću, koji je vozio motocikl, zbog čega je došlo do sudara ta dva vozila. Od zadobijenih povreda Kraljević je preminuo nekoliko dana kasnije u bolnici.

Njegov neutešni otac je posle održanog ročišta za Kurir opisao atmosferu iz sudnice.

- Advokatu okrivljenog me je upozoravao preko sudije da ne objavljujem preko medija i društvenih mreža da je okrivljeni ubica. Na šta sam ja odgovorio: "Dokle god sam ja živ, smatraću da je D. D. ubica mog deteta" - rekao je juče Saša Kraljević i dodao da se sada, posle 18 i po meseci, konačno nešto dešava u slučaju pogibije njegovog naseldnika.

Marko Kraljević sa ocem Sašom, Leskovac Foto: Privatna arhiva

Za oca koji je izgubio sina, kako kaže, ne postoji upozorenje koje može da promeni ono što oseća. Od dana tragedije prošlo je dosta vremena, a njegova rana, kako naglašava, nije zarasla.

Neutešni otac kaže i da ga je juče posebno uznemirilo to što je okrivljeno D. D. izjavio da ga ne poznaje. Inače, okrivljeni se brani sa slobode i kako je ranije za Kurir ispričao ožalošćeni Saša, sreću se u gradu, što njemu posebno teško pada.

- Sud je suočio njega i mene, na šta mi je on rekao da lažem jer me ne poznaje?! Na to sam mu ja rekao da su prilikom našeg susreta bili prisutni i moje ćerka i žena, koje su, takođe, videle njega kako se smeje posle svega, a on je to negirao. Za roditelja koji je sahranio dete, ovo ponašanje je strašno - ispričao je Kraljević za Kurir.

Marko Kraljević, Leskovac Foto: Privatna arhiva

Tvrdi da nije video

Prema njegovim rečima, okrivljeni je juče u svojoj odbrani tvrdio da nije video motocikl, koji mu je dolazio iz suprotnog smera.

- Okrivljeni se držao priče da nije video motor, pa je zato došlo do udesa - navodi otac žrtve.

Podsetimo, okrivljeni je psole sudara sa motorom, koji se inače dogodio nedaleko od njegove kuće, napustio mesto nesreće bez zaustavljanja. Međutim, kako smo ranije pisali, ubrzo se vratio na mesto nesreće sa svojim sinom. Posle hapšenja u pritvoru je proveo 12 dana, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Marko Kraljević, Leskovac Foto: Privatna arhiva

Otac nastradalog mladića zaključuje da porodica samo želi pravdu.

- Svaki susret sa čovekom kojeg smatram odgovornim za Markovu smrt za mene je novo proživljavanje tragedije, a ovo suočavanje u sudnici sa njim, dodatno mi je otežalo teret koji nosim od dana kada sam izgubio dete. Jedva se suzdržavam, samo zbog ćerke - zaključio je vidno potresen Saša Kraljević.